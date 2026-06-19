ЕС вводит новые правила авиаперевозок 2 19.06.2026, 18:04

У пассажиров будет больше прав.

Тем, кто часто летает европейскими рейсами, стоит приготовиться к переменам. В ЕС согласовали масштабное обновление правил авиаперевозок, сообщает Office Life.

Ожидается, что изменения примут в течение ближайших полутора месяцев, а в силу новые нормы вступят через год после этого.

Ручную кладь включат в стоимость билета, поэтому перевозчики больше не смогут взимать за нее отдельную плату.

Также авиакомпаниям запретят брать деньги за исправление опечаток в имени пассажира.

Дополнительные гарантии получат некоторые категории путешественников. Детям до 14 лет, беременным женщинам и людям с инвалидностью должны будут бесплатно предоставлять места рядом с сопровождающими.

Если пассажир уже прошел регистрацию, но не может предъявить электронный посадочный талон, авиакомпании придется бесплатно распечатать его.

При этом перевозчикам запретят требовать от людей установку собственных мобильных приложений для получения посадочных документов.

Также компания не сможет отказать в посадке человеку, у которого есть только бумажный талон.

В документе прописаны и четкие размеры выплат за задержки и отмены рейсов.

Компенсацию можно будет получить при задержке более чем на 3 часа, отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета или необоснованном отказе в посадке.

Размер выплаты будет зависеть от дальности перелета. Так, за рейсы до 1500 км пассажирам полагается €250. За перелеты от 1500 до 3500 км – €400. А за более дальние маршруты – €600.

Кроме того, авиакомпании будут обязаны возвращать деньги за билет в случае отмены рейса или существенного изменения маршрута. Исключения предусмотрят отдельно и закрепят в специальном перечне.

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