«Долбанут, 100% долбанут»1
- 19.06.2026, 18:01
- 2,550
Что делать?
Белорусы в соцсетях шутят по поводу отсутствия реакции Лукашенко на последние новости из Москвы.
Пользователь Threads под ником belthirddoctrine предположил, что диктатор серьезно задумался о своем будущем.
«Лукашенко смотрит себе на Апокалипсис в небе над Москвой и думает: вроде бы извинился перед Верховным Главнокомандующим, пообещал в войну не лезть. У нас так-то всего два НПЗ, экономика и так на ладан дышит, зачем оно мне надо?! Долбанут, 100% долбанут. Мои-то, ябатьки, не успокоились! Что же делать-то? Отдать, что ли, Азаренка с Гайдукевичем СБУ? Электорат не поймет! Да и х…р с ним, главное, чтобы Колю с Умкой не зацепило», - пишет он.
Сегодня украинские мониторинговые каналы, ссылаясь на публикации местных источников и жителей регионов РФ, писали, что (дроны заходят на территорию Московской области Прямо сейчас украинские БПЛА прорывают ПВО России и атакуют Москву - Новости Беларуси - Хартия'97) с разных направлений.
Москвичи сообщали о громких взрывах и звуках работы систем ПВО. При этом мониторы писали, что беспилотникам удается прорывать эшелонированную ПВО оккупантов.