Найдена нотная тетрадь Моцарта времен его репетиторства 19.06.2026, 18:41

Произведения сыграют для публики.

Во Франции обнаружили ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта. О находке 19 июня сообщили специалисты Национальной библиотеки Франции (Bibliothèque nationale de France). 44-страничную нотную тетрадь, составленную во время работы композитора в Париже в 1778 году, специалисты называют одной из самых значительных находок за последние десятилетия, передает DW.

Рукопись долгое время хранилась в музыкальном отделе библиотеки как анонимный документ конца XVIII века. На неподписанную тетрадь обратил внимание хранитель музыкальных коллекций Франсуа-Пьер Гуа в феврале 2026 года. Изучая рукопись, он заметил, что часть записей выполнена почерком, похожим на руку Моцарта. Его вывод подтвердила коллега Гуа, музыковед Лоранс Декобер, ранее курировавшая выставку о Моцарте и хорошо знакомая с образцами почерка композитора.

Фото: Steffen Kugler/dpa/picture alliance

Для окончательной экспертизы в апреле 2026 года рукопись передали Армину Бринцингу , директору Библиотеки Моцарта при Международном фонде Моцартеум в Зальцбурге. Он подтвердил подлинность документа.

Президент Национальной библиотеки Франции Жиль Пеку назвал находку одной из важнейших за последние десятилетия. По его словам, документ "раскрывает нам повседневную жизнь молодого профессора Моцарта в диалоге со своим учеником".

В тетради содержатся упражнения по композиции и семь пьес для флейты и арфы. Исследователи считают, что это материалы уроков, которые 22-летний Моцарт ежедневно давал с мая по июль 1778 года своей ученице Мари-Луизе-Филиппине де Гинь, дочери герцога де Гиня. Ее знатный отец, в свою очередь, был известным флейтистом и заказчиком знаменитого моцартовского Концерта для флейты и арфы (Concerto for Flute and Harp in C major, K. 299). Герцог мечтал, чтобы его дочь научилась сочинять музыку для этих инструментов.

Особый интерес представляет инструмент, для которого предназначались некоторые произведения из рукописи. Герцог привез из Лондона редкую для того времени флейту, способную брать более низкие ноты, чем обычные французские инструменты XVIII века - информацию об этом обнародовали специалисты библиотеки.

По оценке специалистов, найденная тетрадь является самым ранним известным свидетельством того, как Моцарт преподавал композицию. В письме от 14 мая 1778 года композитор подробно рассказывал своему отцу о личных методах обучения и одновременно жаловался на недостаток музыкальных идей у ученицы. Шесть пьес для флейты и арфы, созданных на уроках Моцарта, сохранились полностью и могут пополнить современный концертный репертуар. Авторство многих фрагментов остается коллективным: в тетради переплетаются записи как самого Моцарта, так и его ученицы.

Последнее упражнение осталось незавершенным, а шесть последних страниц тетради пусты. Исследователи полагают, что занятия прекратились после свадьбы Мари-Луизы де Гинь 26 июля 1778 года.

Обнаруженные произведения будут впервые исполнены публично 21 июня в Овальном зале Национальной библиотеки Франции. Пьесы прозвучат в исполнении солистки-флейтистки Матильды Кальдерини и арфиста Николя Тюлье из Филармонического оркестра Французского радио. На следующий день запланирована мировая радиопремьера произведений в эфире французского радио.

Музыкальный отдел Национальной библиотеки Франции хранит одну из крупнейших в мире коллекций автографов Моцарта. По объему она уступает только собраниям Зальцбурга и Берлина. Как сообщают в библиотеке, сейчас в ее фондах находятся 45 подлинных рукописей композитора, включая автографы оперы «Дон Жуан» и «Концерта для фортепиано № 23». Обнаруженная тетрадь стала 45-м известным моцартовским автографом в собрании.

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