Ждите следующую серию «Москоу невер слип» Александр Карпюк

19.06.2026, 18:14

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Что не так с «Панцирями».

Вчерашнее видео из Москвы, где «Панцири» стреляют куда попало, вызвало немалые разговоры об их возможностях и, наверное, стало худшим маркетингом для их дальнейшей продажи на экспорт. Я тоже написал пост об их неэффективности, но, пообщавшись с некоторыми пилотами мид/дип, решил раскрыть мысль, потому что начинает формироваться упрощение в стиле: «Панцирь» – вундервафля VS «Панцирь» – дерьмо, которое не умеет сбивать дроны». А я против упрощений и манипуляций.

Мои критические высказывания против «Панцирей» начались, когда Facebook завалили тезисами майора – бомбителя Москвы, который прямо писал, что зенитные дроны малоэффективны при плохой погоде, тумане и ограниченной видимости, вот надо делать «Панцири», тогда все защитим. Эти все тезисы были направлены на людей, у которых понимание работы малых ЗРК ограничено отрывками видео, где такой радар по кругу ходит, объекты обнаруживает, а потом ты такой точку на радаре увидел, кнопку нажал, ракета полетела и эту точку на радаре сбила. Примерно так средний фейсбучник понимает работу «Панциря».

Фишка в том, что «Панцирь» так не умеет. Как и многие другие ЗРК малой дальности. Я пилот тактического поля боя, который немало времени летал, охотясь на ЗРК в Донецком регионе. И у таких пилотов, как я, сформировалось довольно пох...истичное отношение к «Панцирям», потому что они ничего особенного нам сделать не могли. Сам «Панцирь» – это «Тунгуска» на грузовике, с апнутыми ракетами. Это удешевленный ЗРК, размещение на грузовике которого также было ради удешевления, потому что база «Гусянки» сложнее и дороже. Но это привело и к ограничениям.

«Панцирь» может стрелять из автопушек только тогда, когда закрепит упоры в земле. Сама процедура фиксации машины на упоры или снятия с этих упоров занимает время. Если же этого не сделать, он не может стрелять из пушек, потому что от отдачи автопушек его качает, как корабль на волнах, а если он начнет стрелять в сторону, не установив упоры, то может перевернуться. Кроме того, грузовая платформа не очень успешно ездит по перекопанным другой техникой полям, увязает в болоте, поэтому на поля они стараются выезжать, когда эти поля сухие. Опоры не раскладывают, потому что, когда ты в тактической зоне, там нужно уметь быстро съ...баться, а опоры этого сделать не дают. Гусянка «Тунгуски» не имеет таких проблем, поэтому следующий «Панцирь» уже делают на платформе гусянки. Но в тактической зоне «Панцирь» оказался беспомощным.

Поэтому все, кто охотится на ЗРК, знают, что сначала ты проходишь эшелоны, которые защищают «Стрелы» там разные, затем «Осы/Тунгуски», а затем зона «Буков», которые являются дальнобойными комплексами, но они плохо противодействуют дронам. И именно поэтому эти «Буки» обычно охраняют «Торы». Которые, например, сбивают тот же Shark на расстоянии более 10 км, а иногда еще и в движении. Я когда-то разведывал зону с «Буком» и «Тором» в одном секторе, меня страховал позади Shark, у которого был больший ЭПР, чем у моего Fly. По цели были запущены два HIMARS, и тут «Тор» разворачивает в нашу сторону балабаху и пускает четыре ракеты по очереди. И вот проходит несколько секунд, и пилот Shark передает, что он сбит, а еще через несколько секунд мы понимаем, что ракеты HIMARS тоже сбиты. «Тор» разворачивается и у...бываеть. Мы в ахере. Именно поэтому пилоты, которые охотятся за ЗРК, неоднократно попадали в такие ситуации. И уважают возможности «Тора». И не очень боятся «Панцирей», которые для тебя не особо угроза.

Потому что «Панцирь» стреляет по визору башни, по дронам, ему, чтобы попасть, нужно видеть цель визуально. Хотя РЛС сопровождения ракеты у него присутствует. Если погодные условия не позволяют этого, если есть дымка, туман или тучи, за которыми прячется БПЛА, ну, на этом его полномочия фсьо. Уверен, что у него гораздо большие возможности при противодействии самолетам, но, когда речь о БПЛА – ну, вот так он и работает. Именно поэтому «Панцири» не используются для эшелонированной обороны второй-третьей линии на фронте. Если вспомните видео по уничтожению ЗРК от СБС, то во втором-третьем эшелоне «старлинколеты» охотились за «Торами» и «Буками», а «Панцири» уничтожали либо в глубоком тылу, где они прикрывали конкретный объект, либо в Крыму.

Как же используют «Панцирь» россияне? Они понимают его проблемы и ограничения, поэтому и применяют его соответственно. Они его ставят в тылу на высоте, чтобы иметь хороший обзор согласно рельефу, закапывают его, устанавливают упоры, чтобы он мог работать автопушкой. Ракеты «Панциря» намного дешевле ракет «Тора», вообще производитель «Тора» – это тот же производитель, что и С-300, «Алмаз-Антей», они выпускают более дорогие, но обладающие лучшими ТТХ средства. Поэтому при выборе между количеством и улучшенными ТТХ, при всем дефиците ракет в РФ, понятно, ставка была сделана на более дешевый ЗРК с более дешевой ракетой. И когда такой «Панцирь» стоит возле объекта, который атакуют дроны, и ему позволяют погодные условия, он действительно их неплохо сбивает с небольшого расстояния. И «Панцирями» прикрыто много важных объектов у россиян. И дешевизна ракеты и самого комплекса, по сравнению с тем же «Тором», делает его более массовым средством. Поэтому у дистрайщиков, которые атакуют объекты, прикрытые «Панцирями», есть много ситуаций, когда «Панцирь» сбивал их дроны. Ведь преимущественно именно «Панцири» такие объекты и прикрывают.

Почему же не вышло в Москве? Если вы посмотрите видео промахов по БПЛА, вы увидите, что все они были уже после возгорания топлива на нефтебазе и над Москвой распространялся черно-белый смог. Этот «туман» ограничивал возможности визоров «Панцирей», и они просто не могли навести ракету на дрон. То есть, в принципе, если будет повторная атака при погодных условиях дождь / туман / низкие тучи – то, ну, вот будет такая вот работа.

Я там смотрел погоду, скоро в Москве будет новое ухудшение погоды с туманами и дождями, так что ждите следующую серию «Москоу невер слип». В принципе, уменьшение эффективности ЗРК малой дальности при некоторых погодных условиях – это известная проблема. «Панцирь» не является исключением. Поэтому дискуссия «те зенитные дроны – херня, они ограничены в погодных условиях, надо больше „Панцирей“ наделать» окончена с ах...енными видео из Москвы, которые наглядно демонстрируют эффективность такой работы.

Интересно, что в таких условиях зенитные дроны имели бы намного большую эффективность, чем те московские «Панцири». И, думаю, они там были, просто их не хватило.

Ну и закончим этот пост напоминанием, что вундервафлей не существует. Универсальное оружие (тот же Patriot или SAMP/T) стоит дорого и не является массовым. У каждого оружия есть свой сектор возможностей и ограничений, и в нем оно и работает. А эффективно противодействует вражеским средствам не вундервафля с Facebook, а система, в которой задействованы различные средства, перекрывающие друг друга по функционалу.

Александр Карпюк, Facebook

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