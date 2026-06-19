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В российском Кронштадте устанавливают бетонные укрытия

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  • 19.06.2026, 18:50
  • 1,684
В российском Кронштадте устанавливают бетонные укрытия
Фото: Администрация Кронштадтского района

На случай атаки беспилотников.

На четырех улицах Кронштадта началась установка сертифицированных бетонных укрытий для временной защиты от атак БПЛА. Сооружения появятся на Якорной площади, в 16-м микрорайоне на Кронштадтском шоссе, у сквера «Инчхон» на Зосимова и на пересечении Литке с Кронштадтским шоссе, сообщили в администрации района.

Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения «Безопасный город», их просят использовать по назначению и не мусорить. В ближайшее время администрация Кронштадтского района опубликует перечень дополнительных помещений для временного нахождения во время атаки.

Фото: Администрация Кронштадтского района
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