Почему Лукашенко «дал заднюю» 19.06.2026, 12:29

Три причины.

Резкое изменение риторики диктатора Лукашенко в отношении Украины может свидетельствовать либо о его стремлении попасть на Совет мира президента США Дональда Трампа, либо о влиянии Китая, жестко выступающего против эскалации конфликта и ядерного шантажа. Но самым значимым фактором могло стать сообщение о сотнях потенциальных целей на территории Беларуси.

Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко, сообщил «24 Канал».

Недавно Лукашенко дал интервью саудовскому изданию, в котором неожиданно извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя само содержание этого разговора, вероятно, было согласовано с Москвой, заявление Лукашенко о том, что Беларусь перед Украиной «как на ладони» стало объяснением, почему Минск не может позволить себе вступить в войну против Украины.

«Это одновременно сигнал в Москву, чтобы там поняли, почему Лукашенко не хочет подключаться к войне против Украины. Но буквально месяц назад, в мае, он резко отвечал в адрес Зеленского, а сейчас извиняется? Могу только предполагать, но, по моему мнению, здесь сработало несколько факторов», — сказал Фесенко.

Первой причиной, по словам политолога, может стать стремление Лукашенко попасть на заседание Совета мира в сентябре, ведь это дает шанс выйти из дипломатической изоляции. В то же время, американская сторона выдвинула свои условия: освобождение политических заключенных и отказ от агрессивной риторики.

Вторым фактором могла стать встреча с заместителем лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшаяся неделей ранее. КНР последовательно выступает против ядерных угроз и последующей эскалации войны, а также не заинтересована в переносе боевых действий на территорию Беларуси. Поэтому не исключено, что китайские партнеры жестко посоветовали Лукашенко делать правильные вещи.

«В-третьих, может быть, это немного конспирология, но когда руководитель Сил беспилотных систем Роберт Бровди упомянул о 500 целях в Беларуси, Лукашенко дерзко ответил, что для него достаточно одной цели — Киева. По-видимому, ему на пальцах объяснили, что десятки из этих целей касаются именно его мест пребывания, с точными координатами. Такого бункера, как у Путина, у него нет — и это, возможно, повлияло сильнее советов из Вашингтона и Пекина», — высказал мнение Фесенко.

Напомним, в своем недавнем интервью для Al Arabiya English Лукашенко занял осторожную позицию по войне в Украине: он отверг возможность участия белорусских войск в боевых действиях, объяснив это нехваткой ресурсов, риском ударов по инфраструктуре и угрозой прямого столкновения с НАТО. Несмотря на повторение российских нарративов об успехах на фронте, Лукашенко признал эффективность украинской обороны и заявил о готовности выступить посредником в переговорах.

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