В Волковыске спасали аиста
- 19.06.2026, 13:27
Помощь подоспела вовремя.
Настоящую спасательную операцию едва ли не республиканского масштаба провели в Волковыске Гродненской области.
Волонтеры общественного объединения защиты животных «ВолкоВита» помогли аисту в беде. Об этом пишет газета «Наш час».
Жители одной из деревень района сообщили, что в поле неподалеку от нее прячется раненый аист. Говорили, что у него, возможно, сломано крыло. Птица ходила вдоль оживленной дороги, взлететь она не могла.
Волонтеры поймали аиста и накормили его. Далее подоспела помощь от «Дома брестского аиста» через минского волонтера. В организации без раздумий приняли птицу и оказали ей необходимую медицинскую помощь.
К сожалению, аист больше не сможет вернуться в дикую природу. Крыло придется ампутировать. Но он сможет жить вместе со спасенными птицами в Бресте.
Волонтеры напомнили, что «изъятие диких животных из среды обитания должно происходить правильно, согласно нормативным документам и только при грамотном сопровождении».