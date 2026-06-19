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В Волковыске спасали аиста

  • 19.06.2026, 13:27
В Волковыске спасали аиста

Помощь подоспела вовремя.

Настоящую спасательную операцию едва ли не республиканского масштаба провели в Волковыске Гродненской области.

Волонтеры общественного объединения защиты животных «ВолкоВита» помогли аисту в беде. Об этом пишет газета «Наш час».

Жители одной из деревень района сообщили, что в поле неподалеку от нее прячется раненый аист. Говорили, что у него, возможно, сломано крыло. Птица ходила вдоль оживленной дороги, взлететь она не могла.

Волонтеры поймали аиста и накормили его. Далее подоспела помощь от «Дома брестского аиста» через минского волонтера. В организации без раздумий приняли птицу и оказали ей необходимую медицинскую помощь.

К сожалению, аист больше не сможет вернуться в дикую природу. Крыло придется ампутировать. Но он сможет жить вместе со спасенными птицами в Бресте.

Волонтеры напомнили, что «изъятие диких животных из среды обитания должно происходить правильно, согласно нормативным документам и только при грамотном сопровождении».

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