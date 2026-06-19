Белорусам обещают теплые выходные 19.06.2026, 14:25

До +33.

Синоптики обещают белорусам по-настоящему летние выходные. В субботу, 20 июня, в Беларуси прогнозируется небольшая облачность ночью и переменная — в дневные часы, сообщает Белгидромет.

Осадки маловероятны. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер ночью будет слабым и неустойчивым, днем — северо-западным от слабого до умеренного. Столбики термометров в ночное время покажут от +9 до +14 °C, а в разгар дня воздух прогреется до +23...+29 °C.

В воскресенье, 21 июня, также ожидается переменная облачность. Если ночь пройдет преимущественно без осадков, то днем в отдельных районах страны прольются кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый, от слабого до умеренного. Днем он сменит направление на западную четверть и усилится до умеренного, а при грозах локально возможны сильные порывы.

Ночью температура воздуха составит +11...+18 °C. Днем синоптики обещают летний зной от +25 до +30 °C, а в западных регионах страны жара достигнет +33 °C.

Ранее сайт Charter97.org писал, какая погода ждет белорусов в июле, августе и сентябре.

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