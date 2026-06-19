По улицам польского Пшемысля несколько часов бродил медведь

По улицам польского Пшемысля несколько часов бродил медведь1
- 19.06.2026, 14:54
Видео с хищником распространил, в том числе, мэр города.
Вечером в четверг на улицы польского Пшемысля забрел дикий медведь, через несколько часов хищника выпроводили в лес.
Об этом сообщает RMF24.
Вечером 18 июня от жителей Пшемысля начали поступать сообщения о медведе, бродящем по улицам в центральной части города.
Впервые его заметили около 22 часов в районе площади Берестейской Унии, расположенной на противоположном от железнодорожного вокзала берегу Сяна.
Видео с медведем распространил, в том числе, мэр города Войцех Бакун. «Это сообщение – правда. Службы уже действуют, но будьте осторожны. Если заметите зверя – не пытайтесь приближаться и немедленно сообщайте в муниципальную полицию (986) или полицию (112)», – написал он.
Впоследствии в полиции сообщили, что около 2 часов ночи хищника успешно выпроводили в лес, инцидентов не произошло. Предполагают, что это был молодой медведь.
Мэрия не планирует инициировать отстрел медведя из соображений, что он может снова забрести в город. В то же время жителей призвали быть осторожными и ничего не предпринимать самостоятельно, если такое произойдет, а сразу звонить по номеру 112.
Медведь является городским символом Перемышля и изображен на его гербе.