По улицам польского Пшемысля несколько часов бродил медведь 1 19.06.2026, 14:54

Видео с хищником распространил, в том числе, мэр города.

Вечером в четверг на улицы польского Пшемысля забрел дикий медведь, через несколько часов хищника выпроводили в лес.

Об этом сообщает RMF24.

Вечером 18 июня от жителей Пшемысля начали поступать сообщения о медведе, бродящем по улицам в центральной части города.

Впервые его заметили около 22 часов в районе площади Берестейской Унии, расположенной на противоположном от железнодорожного вокзала берегу Сяна.

Видео с медведем распространил, в том числе, мэр города Войцех Бакун. «Это сообщение – правда. Службы уже действуют, но будьте осторожны. Если заметите зверя – не пытайтесь приближаться и немедленно сообщайте в муниципальную полицию (986) или полицию (112)», – написал он.

Впоследствии в полиции сообщили, что около 2 часов ночи хищника успешно выпроводили в лес, инцидентов не произошло. Предполагают, что это был молодой медведь.

Мэрия не планирует инициировать отстрел медведя из соображений, что он может снова забрести в город. В то же время жителей призвали быть осторожными и ничего не предпринимать самостоятельно, если такое произойдет, а сразу звонить по номеру 112.

Медведь является городским символом Перемышля и изображен на его гербе.

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