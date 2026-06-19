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Дроны разрушили ж/д мост в оккупированном Крыму

  • 19.06.2026, 15:09
  • 1,126
Дроны разрушили ж/д мост в оккупированном Крыму
иллюстративное фото: Nikoletta Stoyanova/Getty Images

Украинский спецназ показал кадры ударов.

Железнодорожный мост на ветке «Джанкой – Керчь» возле села Раздольное в аннексированном Крыму вывели из строя Силы специальных операций ВСУ. Об этом в Facebook сообщило Командование ССО ВСУ, разместив соответствующие фотографии.

По данным ССО, удар по железнодорожному мосту возле села Раздольное был осуществлен в ночь на 18 июня. Операцию провели операторы дронов MiddleStrike подразделения специального назначения «Баллиста» в составе Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

В сообщении ССО говорится, что удар по ж/д мосту возле Раздольного является одной из составляющей по блокированию логистики российских оккупантов. Силы специальных операций продолжат атаковать российскую логистику.

18 июня ВСУ нанесли воздушные удары сразу по нескольким железнодорожным и автомобильным мостам в оккупированном Крыму и на временно оккупированной территории Херсонской области. Например, атаковали железнодорожный мост у станции Владиславовка и автомобильный мост, связывающий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

Удары по логистике армии РФ уже приносят первые положительные результаты. Во-первых, российские оккупанты снизили количество штурмовых действий на Юге Украины. Во-вторых, среди врага в Крыму началась практически паника.

По данным украинского партизанского движения «Атеш», российские чиновники и сотрудники ФСБ начали спешно вывозить из аннексированного полуострова свои семьи.

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