закрыть
19 июня 2026, пятница, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив

5
  • 19.06.2026, 15:41
  • 2,162
Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив

Переговоры с США перенесены.

В районе Ормузского пролива, согласно сообщениям местных СМИ, прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к проливу. Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает BILD.

При этом иранские власти заявили, что проход судов по-прежнему возможен, но только после подачи заявки и при выполнении установленных условий.

Это ставит под угрозу предварительное соглашение с Ираном, о котором несколько дней назад договорился президент США Дональд Трамп. Тегеран требовал немедленного прекращения войны «на всех фронтах, включая Ливан», но Израиль заявил, что не считает себя связанным этими условиями.

В ночь на 19 июня израильская армия атаковала более 80 объектов проиранской «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные пункты, пусковые установки и другую инфраструктуру.

Запланированные на сегодня переговоры США и Ирана в Швейцарии перенесли: Вашингтон объясняет это сложной логистикой, а близкий к «Хезболле» телеканал Al-Mayadeen сообщал, что Тегеран задерживает отправку делегации из-за израильской операции в Ливане.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун