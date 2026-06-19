Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив

Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив5
- 19.06.2026, 15:41
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Переговоры с США перенесены.
В районе Ормузского пролива, согласно сообщениям местных СМИ, прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к проливу. Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает BILD.
При этом иранские власти заявили, что проход судов по-прежнему возможен, но только после подачи заявки и при выполнении установленных условий.
Это ставит под угрозу предварительное соглашение с Ираном, о котором несколько дней назад договорился президент США Дональд Трамп. Тегеран требовал немедленного прекращения войны «на всех фронтах, включая Ливан», но Израиль заявил, что не считает себя связанным этими условиями.
В ночь на 19 июня израильская армия атаковала более 80 объектов проиранской «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные пункты, пусковые установки и другую инфраструктуру.
Запланированные на сегодня переговоры США и Ирана в Швейцарии перенесли: Вашингтон объясняет это сложной логистикой, а близкий к «Хезболле» телеканал Al-Mayadeen сообщал, что Тегеран задерживает отправку делегации из-за израильской операции в Ливане.