Еще одно бирюзовое озеро появилось в Беларуси
- 19.06.2026, 15:56
- 1,870
Цвет воды изумительный.
Локация, которую уже неофициально окрестили очередными «Белорусскими Мальдивами», образовалась на Полесье. Видео процесса создания водоема выложил Telegram-канал РУПП «Гранит».
Новое озеро появилось в ходе добычи вскрышного песка, который предприятие ежедневно поставляет (более 5 тонн) для строительства моста через Припять между Столинским и Лунинецким районами. На месте выработки, где работает шагающий экскаватор, сформировался водоем глубиной 8 метров. Необычный бирюзовый оттенок воде придали каолиновые породы. Отмечается, что локация носит исключительно промышленный, а не туристический характер.