Еще одно бирюзовое озеро появилось в Беларуси 19.06.2026, 15:56

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иллюстративное фото

Цвет воды изумительный.

Локация, которую уже неофициально окрестили очередными «Белорусскими Мальдивами», образовалась на Полесье. Видео процесса создания водоема выложил Telegram-канал РУПП «Гранит».

Новое озеро появилось в ходе добычи вскрышного песка, который предприятие ежедневно поставляет (более 5 тонн) для строительства моста через Припять между Столинским и Лунинецким районами. На месте выработки, где работает шагающий экскаватор, сформировался водоем глубиной 8 метров. Необычный бирюзовый оттенок воде придали каолиновые породы. Отмечается, что локация носит исключительно промышленный, а не туристический характер.

Скриншот: видео Telegram-канал РУПП "Гранит"

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