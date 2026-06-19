Появились «живые» фотографии новых 200-рублевых банкнот 19.06.2026, 17:04

Чем они отличаются от прежних.

В конце мая Нацбанк сообщал, что в оборот запустят новые 200-рублевые банкноты. Чуть позже банк показал и актуальные изображения. Как отмечали в пресс-службе Нацбанка, дизайн новой купюры концептуально схож с нынешней, однако есть некоторые изменения. Их на новых «живых» фото разглядело издание Blizko.by.

Появились «живые» фотографии новых банкнот, их выложили в одном из телеграм-чатов коллекционеров.

На новых двухсотках факсимиле подписи бывшего председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича заменено на факсимиле подписи нынешнего — Романа Головченко. А год образца банкноты 2009 заменен на 2026. Кроме этого, указано название изображенного на банкноте архитектурного сооружения — «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В. Масленікава».

К многотоновому водяному знаку добавили дополнительный — филигрань, представляющий собой очень светлое изображение номинала 200. Защитная нить была заменена на более широкую (4 мм) с наличием на ней выраженных визуальных защитных эффектов, использовано усиление кромки бумаги Iron Frame вдоль длинной стороны, а также увеличена износоустойчивость за счет двустороннего лакирования.

Лицевая сторона банкнот на фото отмечена надписью «Узор», а оборотная — Specimen. Также на лицевой стороне можно разглядеть надписи Specimen 004 и Specimen 005, что, вероятно, указывает на порядковый номер выпущенных банкнот-образцов.

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