Минчанка нашла в хлебе «сюрприз» 19.06.2026, 17:42

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На хлебозавод приехала проверка.

Жительница столицы опубликовала фото куска хлеба, внутри которого находилась клипса от упаковки. По словам женщины, она это нашла в самом продукте. Нарезанный хлеб, который минчанка купила в одном из магазинов Dana Mall, оказался с «сюрпризом», пишут Минск-новости.

«Один из любимых, а тут сюрприз, да еще внутри был и почти не был виден. У кого еще такие сюрпризы встречались? «Минскхлебпром», что же вы так подставляете? А малыши хлеб ваш тоже едят?» — обратилась к предприятию разочарованная покупательница.

Публикацию заметили сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района, которые проверили хлебозавод.

В частности, 12 июня специалисты оценили выполнение персоналом предприятия санитарных норм и правил при производстве и упаковке хлебобулочных изделий:

— Факты, изложенные в обращении, подтвердились. По технологическому процессу упаковка продукции с последующим клипсованием металлопластиковой лентой осуществляется как финальный этап производства. В случае пропуска (отсутствия упаковки с хлебом в ячейке упаковочной машины) аппарат автоматически «защелкивает» клипсу.

Свободная пустая клипса может упасть на ленту транспортёра нарезанного хлеба либо на рабочую поверхность, где осуществляется фасовка хлеба в пакеты. А после окончания производственного процесса осуществляется только визуальный контроль упакованной продукции, металлодетекция не предусмотрена. Это значит, что попадание части металлопластиковой клипсы является нарушением технологического процесса на линии фасовки. Чтобы этого не допускать, предприятию рекомендовано усилить производственный контроль на этапе упаковки продукции.

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