Видеофакт: Украинский дрон снял панораму оккупированного Донецка 2 19.06.2026, 17:49

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Российские ПВО и средства РЭБ не стали препятствием.

В сети появились уникальные свежие кадры из временно оккупированного Донецка, снятые с украинского беспилотного летательного аппарата.

Успешный полет над областным центром, находящимся под контролем захватчиков с 2014 года, осуществили операторы разведывательного БПЛА 42-й отдельной механизированной бригады.

На обнародованной видеозаписи запечатлена панорама временно оккупированного города с высоты птичьего полета. Несмотря на наличие у врага систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), украинский разведывательный дрон беспрепятственно пролетел над городской застройкой, зафиксировав текущую ситуацию в Донецке.

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