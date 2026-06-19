Видеофакт: Украинский дрон снял панораму оккупированного Донецка

Видеофакт: Украинский дрон снял панораму оккупированного Донецка2
- 19.06.2026, 17:49
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Российские ПВО и средства РЭБ не стали препятствием.
В сети появились уникальные свежие кадры из временно оккупированного Донецка, снятые с украинского беспилотного летательного аппарата.
Успешный полет над областным центром, находящимся под контролем захватчиков с 2014 года, осуществили операторы разведывательного БПЛА 42-й отдельной механизированной бригады.
На обнародованной видеозаписи запечатлена панорама временно оккупированного города с высоты птичьего полета. Несмотря на наличие у врага систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), украинский разведывательный дрон беспрепятственно пролетел над городской застройкой, зафиксировав текущую ситуацию в Донецке.