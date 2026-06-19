Лукашенковский чиновник угрожает Киеву «ответными действиями»6
- 19.06.2026, 17:33
- 4,380
После инцидента с автобусом в Брянской области.
Беларусь оставляет за собой право принять меры в отношении Украины для защиты жизни своих граждан, но втянуть себя в военные действия не позволит. Об этом заявил постоянный полномочный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук.
Назарук подчеркнул, что Минск расценивает произошедшее с автобусом в Брянской области как преднамеренную угрозу безопасности своих людей и готов использовать все доступные инструменты для реагирования.
Чиновник подчеркнул, что реакция Минска будет сдержанной, но решительной.
«Хочу сказать, что Республика Беларусь этим терактом не испугается, нас не втянут ни в какие военные действия. Но решительный отпор [будет]. У нас есть и силы, и средства, и возможности. Я верю, что мы будем действовать спокойно, но при этом жестко и в интересах не только национальных, но и в интересах мира в регионе Большой Евразии», — сказал он.