закрыть
19 июня 2026, пятница, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенковский чиновник угрожает Киеву «ответными действиями»

6
  • 19.06.2026, 17:33
  • 4,380
Лукашенковский чиновник угрожает Киеву «ответными действиями»
Игорь Назарук

После инцидента с автобусом в Брянской области.

Беларусь оставляет за собой право принять меры в отношении Украины для защиты жизни своих граждан, но втянуть себя в военные действия не позволит. Об этом заявил постоянный полномочный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук.

Назарук подчеркнул, что Минск расценивает произошедшее с автобусом в Брянской области как преднамеренную угрозу безопасности своих людей и готов использовать все доступные инструменты для реагирования.

Чиновник подчеркнул, что реакция Минска будет сдержанной, но решительной.

«Хочу сказать, что Республика Беларусь этим терактом не испугается, нас не втянут ни в какие военные действия. Но решительный отпор [будет]. У нас есть и силы, и средства, и возможности. Я верю, что мы будем действовать спокойно, но при этом жестко и в интересах не только национальных, но и в интересах мира в регионе Большой Евразии», — сказал он.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип