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Украина и НАТО ищут решение по блокированию аэродромов противника

  • 19.06.2026, 17:05
Украина и НАТО ищут решение по блокированию аэродромов противника

Объявлен конкурс.

Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию объявили конкурс Persistent Airfield Denial («Постоянное блокирование аэродромов противника») с призовым фондом до 250 тысяч евро. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Цель — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации противника.

От участников ожидаются предложения решений по поражению ключевых элементов авиационной инфраструктуры противника, отметили в Минобороны.

Так, будут рассматриваться предложения, способные обеспечить автономное или управляемое оператором поражение самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, наземной вспомогательной инфраструктуры.

В министерстве также заявили, что украинские miltech-компании уже обладают уникальным опытом разработки и внедрения передовых технологий в реальных боевых условиях.

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