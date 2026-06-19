Украина и НАТО ищут решение по блокированию аэродромов противника
- 19.06.2026, 17:05
Объявлен конкурс.
Командование НАТО по трансформации и Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию объявили конкурс Persistent Airfield Denial («Постоянное блокирование аэродромов противника») с призовым фондом до 250 тысяч евро. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Цель — поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации противника.
От участников ожидаются предложения решений по поражению ключевых элементов авиационной инфраструктуры противника, отметили в Минобороны.
Так, будут рассматриваться предложения, способные обеспечить автономное или управляемое оператором поражение самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, наземной вспомогательной инфраструктуры.
В министерстве также заявили, что украинские miltech-компании уже обладают уникальным опытом разработки и внедрения передовых технологий в реальных боевых условиях.