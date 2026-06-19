Ученые обнаружили скрытую способность мозга 1 19.06.2026, 16:14

Эксперимент проводился на рыбках данио-рерио.

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что мозг начинает готовиться к социальному взаимодействию за несколько секунд до того, как живое существо совершает первое движение навстречу собеседнику, пишет «Курсор».

Эксперимент проводился на рыбках данио-рерио, которые часто используются в нейробиологических исследованиях. Ученые наблюдали за активностью мозга животных во время контактов с другими особями и фиксировали изменения в работе нейронов.

Оказалось, что перед началом социального взаимодействия в мозге рыб возникала характерная волна активности. Она появлялась за несколько секунд до движения и затрагивала область, связанную со сложными формами поведения, эмоциями и обработкой социальных сигналов.

Особый интерес исследователей вызвал тот факт, что подобный сигнал появлялся только перед взаимодействием с другой рыбой. Когда животные двигались вслед за обычным объектом, аналогичной активности мозга зафиксировано не было.

Чтобы подтвердить роль обнаруженных нейронов, ученые провели дополнительный эксперимент. После точечного воздействия на клетки, отвечающие за этот сигнал, рыбы практически перестали проявлять интерес к своим сородичам и значительно реже вступали в контакт с другими особями.

Исследователи также обнаружили, что вероятность общения возрастала у рыб, чьи движения были синхронизированы друг с другом. По мнению ученых, это может указывать на существование механизма, который заранее готовит мозг к социальному взаимодействию.

Авторы работы считают, что схожие процессы могут существовать и у других позвоночных, включая человека. Полученные результаты помогут лучше понять, как мозг принимает решения о взаимодействии с окружающими и почему у разных людей способности к общению могут существенно отличаться.

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