«Герой СВО» призвал россиян к протестам у Кремля 6 19.06.2026, 16:35

1,982

У оккупанта возникли вопросы к властям РФ.

В сети появилось видеообращение возмущенного российского военного, так называемого «героя спецоперации», который на фоне ракетных ударов и атак БПЛА по Москве призвал сограждан к массовым протестам в центре столицы РФ.

Оккупант эмоционально отреагировал на неспособность Минобороны РФ защитить небо над Москвой и Подмосковьем, констатировав, что страна-агрессор оказалась на грани масштабной катастрофы.

Военный РФ заявил, что если ситуация не изменится в течение нескольких дней, единственным выходом для россиян станет массовое скопление у здания Министерства обороны или под стенами Кремля, чтобы «задать вопросы» руководству государства.

«Друзья, еще раз доброе утро всем, - сказал он. - Оно, конечно, ни х…я не доброе. У меня остается только единственное предположение, вариант. Посмотреть сейчас день, два, три на происходящее. Как мы будем действовать дальше.

Вариант первый. Собираться в группки, приходить в центр Москвы. Культурно, мирно, без всяких мыслей. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы. Что происходит?

Это единственный вариант, который, на мой взгляд, остается. Потому что дальше, если мы просто будем молча наблюдать за тем, что происходит, и ни х…я не делать, у нас просто не останется страны, у нас не останется дома, у нас не останется родины».

Внимание! Ненормативная лексика!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com