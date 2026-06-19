«Русских в Беларуси видно за версту» 19.06.2026, 15:34

фото: minsknews.by

Как белорусы относятся к мигрантам из РФ.

Все больше россиян задумываются о переезде в Беларусь. Один из них, пользователь Threads под ником lev2009utza, спросил в соцсети об отношении к своим соотечественникам в нашей стране.

«В следующем году хочу уехать нах…й из родной РФ в РБ (пишу так, чтобы не захейтили, мол, «ты пишешь Белоруссия, а не Беларусь), чтобы учиться на «вышке», а потом, возможно, переехать сюда на «постоянку» жить.

Почему РБ? Ответ прост — быстро и доступно. Короче, нормальная ли у вас «вышка» и как с местным населением дела? Нормально относитесь к русским? Нет бомбежек? Что по ценам?»

Белорусы ответили россиянину и дали несколько полезных советов. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Веди себя адекватно, не задирай нос и уважай Беларусь и белорусов, и будет тебе счастье.

— Не приезжай! Оставайся в великой и могущественной России!

— Если за 4-5 лет ассимилируетесь, изучите историю Беларуси по учебникам 90-х и усвоите наши правила поведения в обществе, то можете. Белорусский язык не сложен, за полгода освоить реально, я проверила, когда в 13 лет приехала. Плюс изучения — начнете понимать украинцев и поляков, а россияне вас понимать не будут. «Вышка» дорогая, хороших спецов готовят БГМУ и БГУИР. С местным населением надо быть местным населением, а то не примут. У меня получилось.

— Когда нас называют «братьями», становится еще страшнее.

— Мы тебе не братья.

— Зачем вам в Беларусь? Сидите лучше в своей России!

— Пиши Беларусь, потому что то, что ты написал, выглядит примерно как «не хочу вас обидеть, но…». Думаю, про то, как такие слова воспринимаются, уже все знают. Переезжать имеет смысл если интегрируешься в общество (изучишь белорусский язык и историю, поймешь местный уклад жизни, будешь уважать то как здесь все устроено, ибо это не РФ вообще), готов отрабатывать по распределению после ВУЗа, не поддерживаешь происходящее в РФ.

— Придется все же выучить название страны. «Вышка» у нас норм, как в Минске, так и в других регионах. Будь готов учить историю Беларуси, на данный момент этот предмет обязателен по программе всех вузов нашей страны. Язык по возможности (могут быть предметы по типу «профлексика» на белорусском языке). Люди у нас хорошие: если сам будешь хорошо себя вести, то с тобой тоже будут дружелюбно. Войны у нас нет, цены растут.

— Не братья, генетически доказано, Беларусь, почитай историю. Техническая «вышка» норм, если учишься. Посмотри вузы — баллы для поступления складываются: аттестат плюс ЦТ.

— От слова «братья», я б уже напряглась. Украинцев они тоже братьями называли и тоже перлись в страну. А потом пошли убивать.

— Русских в Беларуси видно за версту.

— Главное, когда будешь выезжать, корону дома оставь. И все у тебя будет хорошо.

— Лучше едь в Украину и вступай в легион «Свобода России».

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