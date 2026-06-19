Российские чиновники и силовики спешно бросились вывозить свои семьи из Крыма 8 19.06.2026, 9:28

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иллюстративное фото

Ключевая дата — до 21 июня.

Чиновники оккупационной российской администрации и сотрудники ФСБ начали ускорено вывозить свои семьи из аннексированного Крыма.

Об этом сообщило украинское партизанское движение «Атеш».

Согласно информации «Атеш», в последние дни наблюдается ажиотаж среди российских оккупантов в Крыму по вывозу своих родственников на «материк», то есть в Россию.

Это связано с участившимися ударами Сил обороны Украины по логистике врага на полуострове. Россияне бояться также, что украинская армия может не только превратить Крым в «остров», но и провести там десантную операцию.

Российские чиновники в оккупированном Крыму и силовики, в первую очередь сотрудники ФСФ, в спешке отправляют свои семьи в Россию.

Не забывают они при этом и про свое самое ценное имущество.

Источники «Атеш» в оккупационной российской администрации и армии РФ утверждают, что враг пытается закончить вывоз своих близких родственников из аннексированного Крыма до 21 июня.

Почему именно до этой даты, не уточняется.

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