Российские чиновники и силовики спешно бросились вывозить свои семьи из Крыма

Российские чиновники и силовики спешно бросились вывозить свои семьи из Крыма8
- 19.06.2026, 9:28
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Ключевая дата — до 21 июня.
Чиновники оккупационной российской администрации и сотрудники ФСБ начали ускорено вывозить свои семьи из аннексированного Крыма.
Об этом сообщило украинское партизанское движение «Атеш».
Согласно информации «Атеш», в последние дни наблюдается ажиотаж среди российских оккупантов в Крыму по вывозу своих родственников на «материк», то есть в Россию.
Это связано с участившимися ударами Сил обороны Украины по логистике врага на полуострове. Россияне бояться также, что украинская армия может не только превратить Крым в «остров», но и провести там десантную операцию.
Российские чиновники в оккупированном Крыму и силовики, в первую очередь сотрудники ФСФ, в спешке отправляют свои семьи в Россию.
Не забывают они при этом и про свое самое ценное имущество.
Источники «Атеш» в оккупационной российской администрации и армии РФ утверждают, что враг пытается закончить вывоз своих близких родственников из аннексированного Крыма до 21 июня.
Почему именно до этой даты, не уточняется.