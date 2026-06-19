закрыть
19 июня 2026, пятница, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские чиновники и силовики спешно бросились вывозить свои семьи из Крыма

8
  • 19.06.2026, 9:28
  • 5,560
Российские чиновники и силовики спешно бросились вывозить свои семьи из Крыма
иллюстративное фото

Ключевая дата — до 21 июня.

Чиновники оккупационной российской администрации и сотрудники ФСБ начали ускорено вывозить свои семьи из аннексированного Крыма.

Об этом сообщило украинское партизанское движение «Атеш».

Согласно информации «Атеш», в последние дни наблюдается ажиотаж среди российских оккупантов в Крыму по вывозу своих родственников на «материк», то есть в Россию.

Это связано с участившимися ударами Сил обороны Украины по логистике врага на полуострове. Россияне бояться также, что украинская армия может не только превратить Крым в «остров», но и провести там десантную операцию.

Российские чиновники в оккупированном Крыму и силовики, в первую очередь сотрудники ФСФ, в спешке отправляют свои семьи в Россию.

Не забывают они при этом и про свое самое ценное имущество.

Источники «Атеш» в оккупационной российской администрации и армии РФ утверждают, что враг пытается закончить вывоз своих близких родственников из аннексированного Крыма до 21 июня.

Почему именно до этой даты, не уточняется.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук