Белорус попросил избавить его от звонков из банков и больниц 1 19.06.2026, 15:03

Мужчину донимали заказными звонками.

Белорус пожаловался на донимавшие его заказные звонки из настоящих банков и больниц. Подробности рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.

Так, в НЦЗПД обратился мужчина, которого донимали заказными звонками. Предварительно он сам выяснил, что какой-то человек многократно без его ведом и согласия оставлял его контактные данные (имя и номер телефона) в заявках на оказание консультаций на сайтах банков, организаций торговли и так далее. После этого ему на телефон стали постоянно звонить.

- Операторы подтвердили факт поступления им заявок с персональными данными заявителя и сообщили данные лица, оставлявшего такие заявки, - прокомментировали в центре.

Для дальнейшего разбирательства материалы были направлены в милицию. Виновного в «телефонной атаке» привлекут к ответственности.

Напомним, за незаконную обработку персональных данных в Беларуси грозит административная или уголовная ответственность.

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