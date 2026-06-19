В США сделают «космическое вино» 19.06.2026, 15:16

Техасский виноград облучат на орбите ради мутаций.

Исследователи из Техасского университета A&M отправляют на Международную космическую станцию сотни семян винограда. Шесть месяцев радиации, возвращение на Землю, посадка — и через несколько лет из этих лоз хотят получить первое вино из винограда, побывавшего на орбите. Об этом сообщает «Хайтек».

Проект начинался как дипломная работа двух студентов-старшекурсников с кафедры аэрокосмической инженерии. Коби Арнольд и Арвинд Субраманьям пришли к специалисту по виноградарству Джастину Шайнеру с идеей эксперимента на МКС. Под его руководством студенты спроектировали контейнер, который защищает семена от полного уничтожения радиацией, но оставляет их открытыми для мутаций.

На орбиту летят три сорта, включая ломанто. Этот техасский культивар вывел пионер виноградарства Т. В. Мансон в начале 1900-х годов. Именно техасские лозы когда-то спасли мировую винную индустрию. Их подвои, устойчивые к филлоксере, отправили в Европу и привили на них местные сорта. Теперь ломанто возвращается в науку через космос.

После приземления облучённые семена посадят рядом с контрольными на винограднике Thomas Ranch. Учёные сравнят рост лозы, качество ягод и генетику. Команда Шайнера привлекла экспертов по селекции и геномике. Мутации не раз меняли виноделие. Пино гри, например, возник из одной случайной мутации пино нуар. Авторы надеются, что космос подарит такую же удачную случайность.

Первый урожай ожидают через четыре-пять лет. Руководитель кафедры садоводства Амит Дингра подчеркнул: растения в космосе не развлечение, а необходимость. Еда, кислород, самочувствие экипажа. Проект связывает прошлое и будущее садоводческой науки, помогая человечеству дотянуться до звёзд и пустить там корни.

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