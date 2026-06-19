«Это было самое поразительное для меня после учебы в Минске»2
- 19.06.2026, 14:47
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Белоруска сравнила качество образования в Беларуси и Литве.
Пользовательница Threads под ником theatrical_hunt Kseniya Khamiankova училась в Белорусской государственной академии искусств, а затем поступила в Академию искусств в Вильнюсе. Она сравнили системы образования в двуз странах и рассказала об отличиях.
«8 лет назад я поступила в Академию искусств в Минске, - пишет она. - И вот теперь я заканчиваю академию в Вильнюсе. Однажды на допросе на границе у меня спросили со смехом в голосе: «чем лучше учеба в литовской академии?». И вот я хочу ответить: это разные системы образования. Они просто преследуют разные цели. Хочу рассказать что мне дала вильнюсская Академия и чем она отличалась от БГАИ.
Отсутствие отработки. Наверное, молодые литовцы меня не поймут - и слава Богу. Вам не нужно несколько лет работать в еб…ях чтобы отдать «долг» за учебу.
Технические возможности академии на хорошем уровне: лазерные машины, фотостудии с большим выбором аппаратуры, дизайнерские мастерские со всеми инструментами, которые нужны, 3D-принтеры и еще много разных устройств, о которых, к сожалению, БГАИ может только мечтать.
Возможность коммуникации с любым членом академии. Нет жесткого разделения: главный-второстепенный и культа профессуры. Честно говоря, это было самое поразительное для меня после учебы в Минске. В VDA я писала письмо в Фейсбук ректору и она мне ответила через час.
Erasmus-обмен. Список стран большой, с выплатой стипендий.
Нида Арт Колония - на мой взгляд, волшебное место, резиденция академии. Однажды я была там зимой. Это первая в моей жизни встреча с морем зимой.
Свободная коммуникация с моими профессорами, понимание и принятие тебя. Мне очень повезло с моими супервайзерами, это прекрасные люди, которые знают, где можно помочь критикой, а где лучше дать возмодность студенту самому решить, как действовать».