«Это было самое поразительное для меня после учебы в Минске» 2 19.06.2026, 14:47

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Белоруска сравнила качество образования в Беларуси и Литве.

Пользовательница Threads под ником theatrical_hunt Kseniya Khamiankova училась в Белорусской государственной академии искусств, а затем поступила в Академию искусств в Вильнюсе. Она сравнили системы образования в двуз странах и рассказала об отличиях.

«8 лет назад я поступила в Академию искусств в Минске, - пишет она. - И вот теперь я заканчиваю академию в Вильнюсе. Однажды на допросе на границе у меня спросили со смехом в голосе: «чем лучше учеба в литовской академии?». И вот я хочу ответить: это разные системы образования. Они просто преследуют разные цели. Хочу рассказать что мне дала вильнюсская Академия и чем она отличалась от БГАИ.

Отсутствие отработки. Наверное, молодые литовцы меня не поймут - и слава Богу. Вам не нужно несколько лет работать в еб…ях чтобы отдать «долг» за учебу.

Технические возможности академии на хорошем уровне: лазерные машины, фотостудии с большим выбором аппаратуры, дизайнерские мастерские со всеми инструментами, которые нужны, 3D-принтеры и еще много разных устройств, о которых, к сожалению, БГАИ может только мечтать.

Возможность коммуникации с любым членом академии. Нет жесткого разделения: главный-второстепенный и культа профессуры. Честно говоря, это было самое поразительное для меня после учебы в Минске. В VDA я писала письмо в Фейсбук ректору и она мне ответила через час.

Erasmus-обмен. Список стран большой, с выплатой стипендий.

Нида Арт Колония - на мой взгляд, волшебное место, резиденция академии. Однажды я была там зимой. Это первая в моей жизни встреча с морем зимой.

Свободная коммуникация с моими профессорами, понимание и принятие тебя. Мне очень повезло с моими супервайзерами, это прекрасные люди, которые знают, где можно помочь критикой, а где лучше дать возмодность студенту самому решить, как действовать».

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