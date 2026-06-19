«МЛ» назначил главным тренера, которого пару дней назад отстранил от работы 19.06.2026, 13:51

Филипп Соколинский

фото: academy.fcrodina.com

Странная эквилибристика.

Главным тренером футбольного «МЛ Витебска» утвержден российский специалист Филипп Соколинский, трудившийся в штабе покинувшего команду Магомеда Адиева.

О новом назначении проинформировала пресс-служба витеблян в телеграм-канале.

В понедельник «МЛ Витебск» объявил, что Адиев и Соколинский отстранены от работы. При этом на матч Betera-Кубка Беларуси команду в качестве и.о. вывел капитан Сергей Баланович. «Гуси» взяли верх над «СКА-1938» в дополнительное время со счетом 5:3.

Теперь же Соколинский не просто возвратился к работе, но и занял должность главного тренера.

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