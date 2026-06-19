Песков наконец высказался об атаке дронов на Москву 5 19.06.2026, 14:32

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Пресс-секретарь Кремля заявил об «отличной работе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые прокомментировал взрывы в Москве, произошедшие сутки назад, 18 июня, сообщили российские СМИ. Высокопоставленный чиновник заявил, что средства противовоздушной обороны столицы сработали хорошо, и посоветовал посмотреть на последствия российских ударов по Киеву. Среди прочего, он упомянул о готовности к переговорам, но не с Украиной, а с третьей стороной. Также Песков пояснил, знает ли Владимир Путин об атаке дронов на Москву.

Днем 19 июня Песков провел краткий брифинг для прессы и заявил, что Путин «регулярно получает все оперативные сводки», говорится в Telegram-канале российского СМИ ТАСС. Пресс-секретарь не уточнил, включала ли эта сводка 18-19 июня информацию об атаке дронов на Москву, об облаках дыма, покрывших российскую столицу после попаданий по НПЗ в Капотне, или о летящей крышке от нефтяного резервуара, которую сорвало после возможного попадания ракеты ПВО.

Российские СМИ в первую очередь привели заявление Пескова об отражении атаки украинских дронов. По его словам, средства ПВО РФ продемонстрировали «высокие показатели», и это произошло «несмотря ни на что». Далее он добавил заявление об осведомленности Путина [отметим, что на момент публикации новости президент РФ ни словом не упомянул о взрывах в Москве — ред.].

Пресс-секретарь Кремля также заверил, что у ВС РФ есть «результаты» на фронте, а после этого упомянул о возможности переговоров с ЕС по Украине. По его словам, европейцы должны в первую очередь ознакомиться с «реальным положением дел», перестать заниматься «наставлениями» и выдвигать «какие-то ультиматумы».

И только при таких условиях РФ и Путин будут готовы «возобновить диалог» по поводу войны в Украине.

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