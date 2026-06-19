«ПВО дырявая, уважаемые, пропускаем» 19.06.2026, 14:47

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Пропагандисты заговорили об уязвимости РФ перед украинскими дронами.

Рупоры кремлевской пропаганды больше не в состоянии скрывать критическое состояние противовоздушной обороны РФ на фоне регулярных и успешных ударов по топливной инфраструктуре и военным объектам в глубоком тылу. Российский военный обозреватель и пропагандист Виктор Баранец в эфире одной из программ откровенно признал, что армия РФ неспособна защитить собственные города из-за «дырявой» ПВО и технологического отставания от Украины и Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о причинах регулярных ударов по прибрежным и портовым городам, Баранец назвал вещи своими именами и озвучил крайне пессимистический прогноз для россиян.

«Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявая, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому что не можем», - сказал пропагандист.

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