Freedom: Лукашенко боится 19.06.2026, 14:13

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Фото: AFP

Как и почему изменилась риторика белорусского диктатора.

В последнее время белорусский диктатор Александр Лукашенко резко изменил риторику. Заявил, что не стоит ждать военных действий со стороны Беларуси, и извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за резкие слова. Лукашенко признал также уязвимость Беларуси перед Вооруженными силами Украины, пишет сайт телеканала Freedom.

Он публично заявил, что украинская армия способна наносить «разительные удары» и успешно противостоять превосходящим силам. По мнению экспертов, Лукашенко видит, что Москва теряет позиции на поле боя, и понимает, что ему не удастся избежать наказания за участие в войне, которую ведет Путин. Белорусский диктатор предпринимает попытки вернуться на международную арену и дистанцироваться от России.

Также Лукашенко заявил, что Россия и Украина должны пойти на компромисс, чтобы положить конец полномасштабной войне, которая длится пятый год и окончания которой не видно.

Однако сотрудничество между военно-промышленными комплексами России и Беларуси за последние несколько лет выросло в разы. Лукашенко зарабатывает огромные деньги на поставках снарядов РФ, которыми потом путинская армия убивает украинцев, говорят эксперты.

Несмотря на то, что официально Беларусь войска на тему Украины не вводит, Минск играет основную роль в поддержке военных усилий Москвы. Полтысячи белорусских предприятий привлечены к производству вооружения, ремонту военной техники и обеспечению российской армии.

Беларусь все глубже интегрируется в военные планы Москвы. Пособничество Кремлю режимом Лукашенко охватывает различные сферы — от работы оборонных предприятий до создания военной инфраструктуры.

На данный момент вооруженные силы Беларуси проводят учения ядерных сил. В частности, белорусские войска выполняли пуск баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» с полигона «Капустин Яр». Минобороны Беларуси заявило, что Россия в рамках учений доставила в полевые пункты хранения на территории Беларуси и ядерные боеприпасы.

«Мы никому абсолютно не угрожаем, но мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество», — ранее заявлял Александр Лукашенко.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, назвало размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и совместные ядерные учения с Россией беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности.

«Превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. Такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия. Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа», — говорится в заявлении украинского МИД.

Тем временем российские пропагандисты заявили, что ВСУ якобы атаковали беспилотником автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области РФ. В украинском Генштабе уже опровергли эту информацию.

«Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. В то же время именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. Вследствие последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети», — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Министерство иностранных дел Беларуси назвало это «актом терроризма против мирного населения». Одновременно белорусский МИД обратился к гражданам с призывом строго соблюдать установленный порядок организации зарубежных поездок, особенно детских групп. Там также подчеркнули необходимость исключить маршруты через зоны боевых действий и прилегающие к ним территории.

Также российский фейк прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Он отметил, что эта операция врага имеет целью повлиять на общественное мнение в Беларуси.

«Россияне увидели, что белорусы не хотят поддерживать российскую агрессивную риторику в отношении Украины, и выдумали „теракт по автобусу с белорусскими детьми на Брянщине“ в надежде за счет этой информационной провокации подстрекнуть белорусское население на поддержку агрессивных действий против Украины. Сама провокация жалкая и имеет все признаки скоординированной операции без каких-либо фактических доказательств. Типично для пропагандистов РФ», — подчеркнул Коваленко.

Украина официально считает режим Лукашенко пособником терроризма, а сам диктатор и его окружение находятся под масштабными санкциями западных стран за соучастие в агрессии. В начале 2022 года с территории Беларуси осуществлялось наступление на север Украины, включая Киевскую область, а также производились запуски баллистических и крылатых ракет.

Режим Лукашенко активно подавляет антивоенные настроения внутри Беларуси. Любая поддержка Украины или сопротивление действиям российских войск наказываются реальными уголовными сроками. Лукашенко фактически выступает одним из главных рупоров Кремля, регулярно озвучивая жесткие угрозы в адрес Запада и транслируя официальные нарративы российской пропаганды. Его риторика плотно синхронизирована с внешнеполитическим курсом Москвы, говорят эксперты.

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