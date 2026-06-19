«Неадекватен»: Путин проигнорировал сильнейшую с начала войны атаку дронов на Москву 1 19.06.2026, 13:51

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Фото: Getty Images

Глава Кремля вместо этого пожелал жителям Татарстана «хорошего Сабантуя».

Президент России Владимир Путин более суток хранит публичное молчание, игнорируя сильнейший с начала войны налет дронов на Москву и Подмосковье, в результате которого 17 человек пострадали, БПЛА залетел в жилой дом, а в столице загорелись два ТЦ и произошел взрыв на нефтезаводе в Капотне.

День атаки, когда небо над Москвой заволокло черным дымом, а в области прошли «мазутные дожди», Путин провел в Казани, на саммите АСЕАН. В своем выступлении он рассказывал о строительстве «многополярного мира», торговле в национальных валютах, а также провел встречи с султаном Брунея, премьер-министрами Восточного Тимора, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Лаоса, Камбоджи и лидером Филиппин.

Султану Брунея Путин обещал развитие совместного туризма, премьеру Камбожди — обучение студентов из страны в России, а по итогам саммита комментировал соглашение США и Ираном, которое, как утверждал Путин, стабилизирует мировые продовольственные и энергорынки.

На встрече с с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Путин хвалил «хорошие суда гражданского назначения», которые строятся для пассажирских перевозок по Волге, и желал жителям Татарстана «хорошего Сабантуя». «Желаю всего самого доброго», — сказал Путин, покидая Казань.

В пятницу Путин провел заседание Совбеза, на котором вновь ни словом не обмолвился об атаке дронов. «У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики», — сказал Путин, открывая Совбез.

Игнорируя вчерашний удар по Москве, Путин хотел продемонстрировать «спокойствие», сформировав таким образом соответствующее отношение к украинской атаке в обществе в целом. Но люди восприняли молчание президента «как свидетельство того, что он либо неадекватен, либо ему нет дела до народных страданий», пишет политолог Аббас Галлямов.

«Для того, чтобы проделывать такие штуки, надо обладать очень высоким уровнем базового доверия. Люди должны реально верить в то, что президент сам всё понимает правильно и все время говорит правду. А этого базового доверия после четырех лет рассказов о том, что «все идет по плану», как раз таки и нет», — поясняет Галлямов.

Игнорирует налет дронов и государственное телевидение — основной источник информации для десятков миллионов российских пенсионеров. В утренних выпусках новостей «Первого канала» налету уделили 20 секунд, а на «России-1» — 36 секунд. В вечерних программах тема исчезла полностью.

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