The Guardian: Лукашенко готовится к более активному участию в войне 19.06.2026, 7:49

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Украина укрепляет северную границу.

Украина усиливает оборону на северной границе на фоне опасений, что Беларусь может быть еще больше втянута в войну на стороне РФ.

На украинско-белорусской границе уже укрепляют оборонительные сооружения, а разведка и пограничники внимательно следят за активностью войск и беспилотников вблизи границы, пишет The Guardian.

Журналисты пояснили, что с начала 2026 года украинские военные зафиксировали примерно 20-процентный рост активности российских разведывательных дронов, действующих с территории Беларуси.

Также сообщается о появлении новых российских баз для беспилотников вблизи белорусской границы и о расширении инфраструктуры, которая потенциально может использоваться для поддержки российских операций.

Несмотря на это, украинские и европейские аналитики пока не видят признаков формирования ударной группировки войск в Беларуси для нового наступления на Украину. В то же время они предостерегают от постепенного вовлечения Минска в российскую военную машину.

Авторы материала подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подозревают, что белорусский диктатор Александр Лукашенко, возможно, готовится к более активному участию в войне.

На этом фоне Украина усиливает северное направление противотанковыми заграждениями, колючей проволокой и дополнительными средствами наблюдения.

В статье отмечается, что главная угроза для Киева заключается не столько в непосредственном вступлении белорусской армии в боевые действия, сколько в превращении Беларуси в стабильный плацдарм для российских операций против Украины.

Эксперты также считают, что стратегия Кремля может заключаться не в резкой эскалации, а в постепенном расширении роли Беларуси в войне, что создает дополнительные риски для безопасности Украины и всего региона.

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