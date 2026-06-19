«Путин боится своей армии» 19.06.2026, 7:37

Фото: Getty Images

Зеленский раскрыл цель Кремля в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин боится возвращения своей армии домой и окончания войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Украины заявил в беседе с журналистами.

«Путин боится возвращения своей армии домой. Поэтому он так боится окончания войны без победы. Победы не будет. Он боится своей армии физически, и поэтому, если не будет прекращения войны без конкретных гарантий безопасности, он вернётся к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Путин будет в Кремле до самой смерти и преследует лишь одну цель - это восстановление Советского Союза. Однако без Украины это невозможно.

Также президент Украины подвел итоги встреч в Европе и отметил, что все партнеры уверены в том, что вместе с Украиной Путина удастся остановить.

«Главные выводы всех партнеров. Украина сильна, все это признают, абсолютно. Путин не хочет останавливаться, и все его разговоры о том, что он хочет мира, - все это ложь. Все партнеры, все европейцы это чувствуют, но все уверены, что мы вместе его остановим. Главное - вместе и остановим», - резюмировал глава Украины.

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