Первый триумф Канады и четыре мяча Швейцарии: итоги восьмого дня ЧМ-2026 19.06.2026, 7:56

Турнирная ситуация обостряется.

На чемпионате мира по футболу завершился восьмой игровой день, открывший программу второго тура группового этапа. В центре внимания оказались историческая победа Канады, крупный успех Швейцарии и драматичная развязка матча Чехии и ЮАР.

Результаты дня

Чехия - ЮАР - 1:1;

Швейцария - Босния и Герцеговина - 4:1;

Канада - Катар - 6:0;

Мексика - Южная Корея - матч продолжается на момент публикации, текущий счет 1:0 в пользу Мексики.

Чехия упустила победу над ЮАР

Сборная Чехии быстро вышла вперед благодаря точному удару Михала Садилека уже на шестой минуте и долго контролировала ход встречи. Однако за семь минут до конца южноафриканцы заработали пенальти после игры рукой Павла Шульца. Тебохо Мокоэна реализовал 11-метровый и принес своей команде ничью - 1:1. В результате обе сборные сохранили шансы на выход в плей-офф перед заключительным туром.

Швейцария разгромила Боснию после перерыва

Самый яркий европейский матч дня завершился уверенной победой швейцарцев со счетом 4:1. Долгое время команды не могли открыть счет, однако после выхода на замену 20-летнего Йохана Манзамби игра перевернулась. Молодой полузащитник оформил дубль, еще по мячу забили Рубин Варгас и Гранит Джака с пенальти. Боснийцы ответили лишь голом престижа в концовке. Победа позволила Швейцарии приблизиться к выходу в 1/16 финала.

Исторический вечер Канады

Главным событием дня стала первая победа мужской сборной Канады в истории чемпионатов мира. На переполненном стадионе в Ванкувере хозяева турнира разгромили Катар со счетом 6:0. Героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Еще по голу забили Сайл Ларин и Натан Салиба, а один мяч катарцы отправили в собственные ворота. По ходу матча Катар остался вдевятером после двух удалений.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Однако триумф канадцев был омрачен тяжелой травмой полузащитника Исмаэля Коне, который покинул поле на носилках после жесткого столкновения. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов игрового дня.

Турнирная ситуация обостряется

После первых матчей второго тура Швейцария сделала серьезную заявку на выход из группы B, а Канада практически гарантировала себе место в плей-офф. В группе A ничья Чехии и ЮАР сохранила интригу до последнего тура, где каждая из команд по-прежнему сохраняет шансы на продолжение борьбы.

Восьмой игровой день принес 13 забитых мячей, первую историческую победу Канады на чемпионатах мира и сразу несколько матчей, которые серьезно повлияли на расклады в группах A и B.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com