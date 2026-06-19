В Подмосковье выстраиваются огромные очереди за бензином после удара по Москве 4 19.06.2026, 8:25

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иллюстративное фото

Почти на каждой заправке.

В Подмосковье жители продолжают выстаиваться в очереди, чтобы попасть на АЗС после ударов Украины по НПЗ.

Об этом сообщает Astra.

Одна из читателей сообщила, что «очереди почти на каждой заправке».

Одна из очередей возникла на «Газпром Нефть» в Егорьевске, также были замечены пробки к другим АЗС.

При этом цены на бензин растут, но не на всех заправках, отмечают журналисты. Так, на одних средняя цена за литр бензина не превышает 72 рублей (44 гривны), на других — перевалила за 85 рублей (52 гривны).

Историческая атака на Москву

Утром 18 июня российскую столицу массированно атаковали беспилотники. В городе наблюдаются масштабные пожары и сильное задымление, в частности в районе Московского НПЗ, расположенного в районе Капотни.

Это уже вторая атака на это предприятие за последние два дня. 16 июня Московский НПЗ также подвергся атаке украинских дронов. Как отметили в Службе безопасности, БПЛА повредили «сердце завода» — ключевую установку первичной переработки нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб ВСУ подтвердили повторный удар по НПЗ, расположенному примерно в 15 км от Кремля. По данным военного командования, в результате атаки на предприятии возникли масштабные пожары как минимум в пяти очагах, в частности горят установки по переработке нефти и резервуарный парк.

Мощность Московского НПЗ по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении российской армии, подчеркивают в Генштабе.

Атака на Москву 18 июня стала одной из самых успешных миссий с применением украинских ракето-дронов.

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