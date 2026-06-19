Мало кто выбирает этот шоколад в магазине — и зря 19.06.2026, 8:39

3,286

Он защищает сердце и мозг.

Горький шоколад не всегда одинаков на вкус. Хотя по определению достаточно всего 35% какао, эта версия – не лучшая и не поддерживает здоровье. Лучше выбирать продукты с содержанием какао выше 70%.

Может быть, они и не самые сладкие, но мозг, кожа и сердце вам за них скажут спасибо, пишет WP Kuchnia.

Такой шоколад отлично подойдет для полезных десертов – например, мороженого, чизкейков или даже шоколадного крема.

На самом деле, горький шоколад имеет преимущество перед остальными, но главное – выбрать правильный. Идеальный шоколад не содержит добавленного сахара, и большую часть его состава занимает какао-масса.

Лучший выбор – шоколад с содержанием какао 90–99%. В нем есть какао-порошок и значительное количество какао-масла, а также приличная порция белка (около 10–14 г в плитке) и клетчатки (до 17 г). Нельзя забывать и о магнии с калием.

Именно поэтому несколько кусочков шоколада не вызовут волчьего голода: аппетит стабилизируется, и худеть становится легче. Есть, однако, одно важное условие – умеренность. Шоколад – очень калорийный продукт.

Как горький шоколад действует на организм

Прежде всего он является источником полифенолов, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, наносящими ему ущерб. Более того, такой шоколад поддерживает сердечно-сосудистую систему и нормальный кровоток.

Что это значит?

Регулярное употребление полифенолов снижает вероятность образования тромбов. Как показывают исследования, горький шоколад поддерживает работу сердца и в небольшой степени снижает риск инфаркта и ишемической болезни сердца. И это еще не все: шоколад помогает снизить уровень холестерина ЛПНП.

Немаловажно и его влияние на мозг. Какао содержит флаванолы, выполняющие очень важную функцию: они усиливают выработку оксида азота. Этот оксид азота расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему кровь течет быстрее и активнее поступает в мозг.

В результате улучшаются концентрация и когнитивные способности – легче учиться и справляться со сложными задачами. Помогает и более высокий уровень серотонина, который положительно влияет на настроение.

Как есть горький шоколад

Не стоит обманывать себя, считая шоколад продуктом, который можно есть без ограничений. Он очень калориен и к тому же содержит немало жира. 100 граммов горького шоколада – это около 600 ккал.

Рекомендуемая дневная порция значительно меньше и должна составлять максимум 20 граммов (1–3 кусочка). Я сама его обожаю, но понимаю, что этот вкус подходит не всем. Поэтому предлагаю несколько вариантов, как «спрятать» его в блюдах:

мороженое

фрукты в шоколадной глазури

шоколадный чизкейк

ночная овсянка

йогурт (получится что-то вроде страчателлы)

Горький шоколад – не для всех

Даже самый полезный продукт может быть противопоказан некоторым людям. С шоколадом стоит быть осторожными тем, у кого есть:

рефлюкс

заболевания кишечника

гипертония

чувствительность к кофеину

склонность к мигреням

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com