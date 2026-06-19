Белоруска заметила на трассе грузовик, который напомнил ей сюжет известного фильма

Белоруска заметила на трассе грузовик, который напомнил ей сюжет известного фильма3
- 19.06.2026, 9:37
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В ГАИ отреагировали.
Грузовик, который перевозил груз с нарушением правил, заметила на трассе белоруска. Она сняла инцидент на мобильный телефон и опубликовала видео в TikTok с комментарием «Пункт назначения в реальности». Ролик с отсылкой на популярный некогда фильм ужасов заметили в ГАИ. Водителя грузовика нашли, пишет «Зеркало».
МАЗ, который с нарушением правил перевозки грузов транспортировал отходы, женщина заметила на трассе Р16 Тюхиничи — Высокое.
— Никому ничего не напоминает?! Я понимаю, что это не бревна деревянные, но тем не менее. В этом самосвале <…> не установлены никакие заграждения, просто навалены груды камней. Одно неловкое движение, и запросто могут упасть. Может, ГАИ города Бреста обратит на этого водителя внимание. Или здесь нет никаких нарушений? Это как минимум небезопасно, — возмутилась женщина.
Ролик заметили в ГАИ. Инпекторы установили личность водителя. Им оказался 39-летний мужчина. За допущенное нарушение ему выписали предупреждение.
«Согласно ПДД, перед началом движения и в пути следования водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза. Ненадлежащим образом закрепленный или незакрытый груз может выпасть на проезжую часть, повредить другие автомобили или спровоцировать серьезное ДТП», — напомнили в ГАИ.