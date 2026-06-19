В Каракасе прошла первая публичная встреча правительства Венесуэлы с представителями оппозиции

В Каракасе прошла первая публичная встреча правительства Венесуэлы с представителями оппозиции1
- 19.06.2026, 9:20
Вашингтон приветствовал начало контактов.
В столице Венесуэлы состоялась первая за несколько лет публичная встреча между представителями правящей власти и частью оппозиционного лагеря. В Вашингтоне этот контакт назвали позитивным шагом и заявили, что рассчитывают на продвижение политических реформ и восстановление демократических институтов страны.
Согласно официальному заявлению Национальной ассамблеи Венесуэлы, опубликованному 18 июня, в здании Федерального законодательного дворца в Каракасе прошла рабочая встреча между Динорой Фигерой — представительницей депутатов оппозиционного созыва 2015−2020 годов — и председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, которому поручено вести политический диалог по решению исполняющей обязанности президента Делси Родригес.
По итогам переговоров стороны объявили о создании совместной технической и политической рабочей площадки. В официальном сообщении говорится, что она должна выработать конкретную повестку, этапы и сроки реализации инициатив, направленных на укрепление демократии, поддержание мира и создание условий для будущего развития страны.
При этом венесуэльская сторона практически не раскрыла содержание переговоров и не сообщила о конкретных договоренностях.
Особое внимание привлекло участие Диноры Фигеры. Она входила в состав оппозиционного парламента, который действовал до 2020 года и долгое время рассматривался частью международного сообщества как альтернативный центр политической легитимности. По данным Reuters, в день встречи Фигера вернулась в Венесуэлу после примерно семи лет проживания в Испании.
Реакция США последовала вскоре после публикации заявления Каракаса. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон приветствует начало контактов и понимает повестку переговоров как включающую восстановление демократических институтов, укрепление Национального избирательного совета, обеспечение устойчивых гарантий политического участия и расширение гражданских свобод для открытой политической дискуссии.
Это первая публично подтвержденная попытка политического сближения между властями и представителями оппозиции примерно за три года — после предыдущих договоренностей о проведении президентских выборов 2024 года.