В Каракасе прошла первая публичная встреча правительства Венесуэлы с представителями оппозиции 1 19.06.2026, 9:20

Фото: x.com/jorgerpsuv

Вашингтон приветствовал начало контактов.

В столице Венесуэлы состоялась первая за несколько лет публичная встреча между представителями правящей власти и частью оппозиционного лагеря. В Вашингтоне этот контакт назвали позитивным шагом и заявили, что рассчитывают на продвижение политических реформ и восстановление демократических институтов страны.

Согласно официальному заявлению Национальной ассамблеи Венесуэлы, опубликованному 18 июня, в здании Федерального законодательного дворца в Каракасе прошла рабочая встреча между Динорой Фигерой — представительницей депутатов оппозиционного созыва 2015−2020 годов — и председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом, которому поручено вести политический диалог по решению исполняющей обязанности президента Делси Родригес.

По итогам переговоров стороны объявили о создании совместной технической и политической рабочей площадки. В официальном сообщении говорится, что она должна выработать конкретную повестку, этапы и сроки реализации инициатив, направленных на укрепление демократии, поддержание мира и создание условий для будущего развития страны.

При этом венесуэльская сторона практически не раскрыла содержание переговоров и не сообщила о конкретных договоренностях.

Особое внимание привлекло участие Диноры Фигеры. Она входила в состав оппозиционного парламента, который действовал до 2020 года и долгое время рассматривался частью международного сообщества как альтернативный центр политической легитимности. По данным Reuters, в день встречи Фигера вернулась в Венесуэлу после примерно семи лет проживания в Испании.

Реакция США последовала вскоре после публикации заявления Каракаса. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон приветствует начало контактов и понимает повестку переговоров как включающую восстановление демократических институтов, укрепление Национального избирательного совета, обеспечение устойчивых гарантий политического участия и расширение гражданских свобод для открытой политической дискуссии.

Это первая публично подтвержденная попытка политического сближения между властями и представителями оппозиции примерно за три года — после предыдущих договоренностей о проведении президентских выборов 2024 года.

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