«Бабушка» всколыхнула чемпионат мира-2026 19.06.2026, 9:12

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Фото: Getty Images

Герой сенсации с Испанией не имел денег на визу для мамы и собрал 13 миллионов за два дня.

С 50 тысяч до 13,3 миллиона всего за пару дней – — вот так невероятно быстро выросла аудитория в Instagram у этого до этого не особо примечательного 40-летнего вратаря из Кабо-Верде Возиньи. Два часа и семь сейвов в матче ЧМ-2026 против одного из фаворитов турнира — Испании (0:0) — сделали островного «Бабушку», как переводится прозвище футболиста, звездой мирового масштаба. Ведь далеко не каждый голливудский актер может похвастаться таким количеством подписчиков, а спортсмены — тем более.

OBOZ.UA собрал самое интересное об одном из неожиданных героев мундиаля в Северной Америке, у которого не было денег на визу для мамы.

АРГЕНТИНУ ЗАПРЕТИЛИ, ОСТАВИЛИ БРАЗИЛИЮ. Как и многие португалоязычные футболисты, вратарь играет под псевдонимом. Настоящее имя голкипера — Жозимар Жозе Эвора Диаш –, его назвали в честь бывшего бразильского правого защитника «Ботафого» и сборной страны на чемпионате мира 1986 года Жозимара. Но не всё так просто...

Сначала отец Возиньи, увлечённый футболом, хотел зарегистрировать мальчика как Вальдано – в честь своего аргентинского кумира, чемпиона мира 1986 года Хорхе Вальдано из мадридского «Реала». Однако представитель реестра в Кабо-Верде отклонил запрос, поскольку в то время иностранные имена не разрешались. Поэтому пришлось искать другие пути: «Папа и дедушка были болельщиками Бразилии. А моему отцу очень нравилось имя Жозимар».

Это имя укрепило его связь с Бразилией, где у «Бабушки» есть брат в Ресифи: «Мы всегда смотрели много бразильских мыльных опер после новостей. Я очень хорошо помню Сику да Сильву, Мальясана и Рей до Гаду. Мы также слушали много бразильской музыки, которую считаю очень красивой и насыщенной. Мне очень нравился Рожерио Сени, потому что он был вратарём, который исполнял штрафные удары и пенальти. Роналдо и Роналдиньо были моими большими кумирами».

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ «БАБУШКА». Прозвище «Возинья», которое переводится как «Бабушка», сначала ужасно не нравилось мальчику. Но оно прилипло к нему с раннего детства, ведь будущий футболист никогда не жил с родителями.

«Когда я родился, мой отец служил в армии, а маме всегда приходилось работать, поэтому я вырос с бабушкой и дедушкой. В нашем районе другие ребята были значительно старше, я постоянно играл с ними на улице и получал по полной программе. Я хорошо играл и не любил проигрывать, меня часто били, и я возвращался домой в ярости. А они смеялись надо мной и говорили, что я пойду жаловаться бабушке и дедушке», — – вспоминал Возинья, который таким образом и получил прозвище.

С «Бабушей» вратарь в конце концов смирился, но полностью принял её только в 26 лет. В 2012 году ему впервые предложили контракт в клубе за пределами Кабо-Верде – в ангольском «Прогрессо». Однако там, по иронии судьбы, уже был вратарь по имени Жозимар. «Поэтому я решил, что не буду писать на футболке «Жозимар II». А поскольку в Кабо-Верде все знали меня как Возинью, то и остался под этим именем», — — рассказывал футболист, который в том же 2012 году присоединился к сборной Кабо-Верде.

К сожалению, два года назад футболист потерял свою легендарную бабушку, а дедушки уже тоже нет: «Они меня воспитали. Если бы они были еще живы, то очень гордились бы своим внуком. Вот почему этот матч на чемпионате мира так много для меня значил. Это то, о чём жители Кабо-Верде мечтали всю свою жизнь».

Хотя и родителей спортсмен любит безгранично: «Папа, ты не просто человек, который сформировал мой характер, ты мой лучший друг. Ты всегда слушал меня и давал лучшие советы, всегда поддерживал меня в сражениях и держал меня за руку в поражениях».

РЯДОМ С УКРАИНОЙ. Конечно, до этого чемпионата мира вратарь не совершал каких-то выдающихся подвигов, поэтому в его биографии фактически нет широко известных клубов. Хотя в резюме Возиньи есть команды из Кипра, Словакии и Португалии, их никак нельзя было назвать грандами своих стран. Правда, целый год — с июля 2015- –, с июля 2015-го по август 2016-го — герой Кабо-Верде жил и играл по соседству с Украиной –, за молдавский «Зимбру».

После Кишинева вратарь на сезон перебрался в португальский «Жил Висенте», а затем надолго отправился на солнечный Кипр, где в 2019 году даже выиграл Кубок страны в составе АЭЛ из Лимасола. Сейчас Возинья выступает за «Шавеш», занимающий 9-е место во втором дивизионе чемпионата Португалии.

ОТЛОЖЕННЫЙ КОНЕЦ КАРЬЕРЫ. Возинья провел за «Голубых акул» более 90 матчей, участвовал в четырех Кубках африканских наций, но несколько лет назад собрался завершить карьеру. Мол, уже и возраст поджимает. Но сборная Кабо-Верде неожиданно для всех начала набирать обороты в отборочном турнире к ЧМ-2026, и голкипер решил остаться, мечтая о возможности сыграть на первом чемпионате мира.

И чудо свершилось. Сборная Зеленого мыса играет на мундиале. И не просто играет, а уже сенсационно отобрала очки у Испании, не позволив ей поразить свои ворота. А Возинья ещё и установил рекорд – в став самым возрастным игроком, дебютировавшим на чемпионате мира. Кстати, партнёры по команде любят подразнить вратаря из-за его возраста. Но делают это в шутку.

«Я всю свою жизнь работаю ради этого, ради этого момента, ради этой мечты. Многие поколения в прошлом мечтали об этом дне, но они не достигли этого. И вот теперь мечта сбывается», — – не скрывает своих невероятных эмоций Возинья, которого до начала мундиаля оценивали всего в 40 000 евро.

«Он живёт и дышит Кабо-Верде. Возинья может казаться строгим товарищем по команде на тренировках, но он всегда следит за нами, чтобы мы не отставали. И он подталкивает нас быть лучше, он подает пример», — –, признался защитник Кабо-Верде и ирландского «Шемрок Роверс» Пико Лопес.

Вдохновляющий успех Кабо-Верде обеспечил их вратарь.

В послематчевом интервью Возинья признался, что мать, которая научила его, что такое настоящая любовь, не смогла поехать в США, поскольку у семьи нет больших денег и она не может позволить себе оплатить визовые сборы. Но после такого ажиотажа вокруг вратаря местная федерация взяла на себя все расходы, и женщина наконец-то летит к своему сыну-герою.

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