Российский генерал Картаполов увидел пользу от атак Украины на Москву 19.06.2026, 7:00

Он заявил, что глубокие залеты беспилотников – это «даже хорошо».

В российской Госдуме, комментируя успешную атаку украинских беспилотников на Москву 18 июня, призвали россиян не паниковать из-за пропущенных ударов, поскольку «это даже хорошо» и у России якобы «лучшая в мире ПВО».

Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов, сообщает Цензор.НЕТ.

Российский генерал попытался убедить внутреннюю аудиторию, что горящая инфраструктура в глубоком тылу РФ — это якобы часть полезного процесса военных учений.

«Я с полной ответственностью заявляю: у нас лучшая в мире ПВО, и лучшая в нашей стране — такой нет вообще ни у кого, её сегодня нет. А то, что иногда какой-то беспилотник долетает куда-то довольно глубоко, это, с одной стороны, даже хорошо, потому что мы приобретаем опыт отражения массовых налетов», — говорит Картаполов.

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