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Зеленский и Туск провели переговоры в кулуарах саммита ЕС

  • 19.06.2026, 2:00
Зеленский и Туск провели переговоры в кулуарах саммита ЕС
Фото: АР

Встреча состоялась на фоне обострения исторических споров.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели встречу в Брюсселе.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Двусторонние переговоры состоялись перед началом пленарного заседания саммита. Во встрече приняли участие представители обеих сторон в узком составе.

С украинской стороны присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига, с польской — посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.

Результаты переговоров официально не сообщаются. В то же время эта встреча состоялась на фоне обострения исторических споров между Украиной и Польшей.

Также она важна в свете подготовки к Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске.

На днях польские источники сообщали, что Зеленский может посетить Гданьск, несмотря на споры вокруг темы «героев УПА». Официального подтверждения этого пока не было.

Известно, что министры иностранных дел Украины и Польши также планируют провести публичную дискуссию в Гданьске.

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