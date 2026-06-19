Зеленский и Туск провели переговоры в кулуарах саммита ЕС
- 19.06.2026, 2:00
Встреча состоялась на фоне обострения исторических споров.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск провели встречу в Брюсселе.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Двусторонние переговоры состоялись перед началом пленарного заседания саммита. Во встрече приняли участие представители обеих сторон в узком составе.
С украинской стороны присутствовал министр иностранных дел Андрей Сибига, с польской — посол Польши при ЕС Агнешка Бартол.
Результаты переговоров официально не сообщаются. В то же время эта встреча состоялась на фоне обострения исторических споров между Украиной и Польшей.
Также она важна в свете подготовки к Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске.
На днях польские источники сообщали, что Зеленский может посетить Гданьск, несмотря на споры вокруг темы «героев УПА». Официального подтверждения этого пока не было.
Известно, что министры иностранных дел Украины и Польши также планируют провести публичную дискуссию в Гданьске.