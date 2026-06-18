Во Франции задержали белоруса за шпионаж и попытку поджога завода, который производит боевые дроны 18.06.2026, 23:59

Фото: SIPA JEAN-CHRISTIAN

Что известно.

Завод Delair, который с начала войны поставлял в Украину беспилотники, в начале июня забросали коктейлями Молотова. Через три дня гражданин Беларуси был арестован во время съемок прототипа беспилотника, пишет Le Parisien.

Французская контрразведка предотвратила возможную диверсию на одном из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса страны. В начале июня завод компании Delair в пригороде Тулузы, который активно поставляет боевые беспилотники Украине, дважды оказался под ударом.

Сначала неизвестные забросали здание коктейлями Молотова. Серьезного пожара не произошло только потому, что зажигательная смесь не сработала.

Уже через три дня после этого инцидента, 3 июня, возле территории завода правоохранители задержали гражданина Беларуси.

Мужчину схватили прямо во время съёмок прототипа нового дрона, при этом он использовал продвинутое шпионское оборудование.

Как выяснило следствие, задержанного и раньше замечали возле секретного объекта, а отснятые материалы он уже успел отправить своему куратору в Россию.

Парижская прокуратура предъявила белорусу официальные обвинения в сборе и передаче иностранному государству сведений, способных нанести ущерб фундаментальным интересам Франции. Подозреваемый заключён под стражу, а французские спецслужбы расследуют этот случай как проявление российского гибридного вмешательства.

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