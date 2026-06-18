Австралийская авиакомпания готовит самый длинный коммерческий рейс в мире 18.06.2026, 22:30

Фото: Qantas

Пассажиры проведут в небе почти сутки.

Австралийская авиакомпания Qantas планирует запустить самый длинный беспосадочный коммерческий рейс в мире. Самолеты будут летать между Сиднеем и Лондоном, а путь может занять до 22 часов, передает Fox News.

Запуск маршрута запланирован на октябрь 2027 года. Билеты должны поступить в продажу в феврале 2027-го. Рейс станет частью проекта Project Sunrise, с помощью которого Qantas хочет напрямую связать восточное побережье Австралии с крупнейшими городами мира.

Для полетов авиакомпания будет использовать специально модифицированные Airbus A350-1000ULR. Самолет получит дополнительный топливный бак на 20 тыс. литров и сможет преодолевать более 16 тыс. км без посадки.

На борту будет 238 пассажирских мест в четырех классах. Qantas планирует получить 12 таких самолетов.

Маршрут Сидней – Лондон станет первым прямым рейсом между восточным побережьем Австралии и Великобританией. В компании рассчитывают, что он сократит время в пути примерно на четыре часа по сравнению с нынешними маршрутами с одной пересадкой.

Сейчас одним из самых длинных регулярных коммерческих рейсов считается маршрут Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком. Он длится примерно 18 часов 50 минут, а в расписании время в пути может доходить примерно до 19 часов в зависимости от направления и условий полета. Новый рейс Qantas должен его превзойти.

После Лондона авиакомпания планирует добавить в Project Sunrise маршрут Сидней – Нью-Йорк. Подробности обещают раскрыть в следующем году.

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