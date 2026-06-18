Александр Невзоров: Москва — это идеальная мишень 18.06.2026, 22:37

Александр Невзоров

Скоро начнется самое интересное.

Публицист Александр Невзоров прокомментировал масштабную атаку ВСУ на Москву.

«Все, что происходило и происходит в Москве — это «предварительные ласки». Согласно растерянному признанию МО РФ, для того, чтобы «закрыть небо» над городом — необходимо (примерно) в 100 раз (!) увеличить мощности ПВО, что абсолютно нереально, даже если стащить в нее вообще все, чем располагает РФ.

Москва, огромная и топографически «размазанная» — это идеальная мишень, защита которой проектировалась под совсем иную военную реальность.

Но… все изменилось за четыре года настоящей войны.

Да, ВСУ пока что джентльменничают, бьют по заводам, складам и «объектам» столицы РФ.

Но очень скоро эта галантность иссякнет. Придет истинный ад. Такой же, как для Киевлян и Харьковчан. Он обуглит и окровавит всех.

Очень быстро смерть утратит статус «гостьи» и получит постоянную московскую прописку.

Начнется самое интересное.

Россия, (как жаба через соломинку) надутая своим победобесием еще не поняла, во что впуталась.

Она до сих пор живет в мираже своей непобедимости. Но вранье Мединского или Путина о II Мировой или о печенегах – не «закроет небо» и не пришьет оторванные взрывами головы москвичей. Махание кадилами и крашенными досками РПЦ не отпугнет дроны и ракеты.

Отрезвление будет скорым и страшным. Кретины в Кремле совершили ошибку, которая будет стоить жизни РФ, как государству», — пишет Невзоров.

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