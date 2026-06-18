Пентагон: США готовы поставлять оружие для Украины 1 18.06.2026, 22:02

Но за деньги Европы.

Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, если его будут закупать союзники в Европе.

Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

По словам Колби, европейские члены НАТО уже взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины и оказании финансовой помощи. Он отметил, что американский военно-промышленный комплекс готов обеспечивать производство необходимого вооружения, в частности ракет-перехватчиков.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что основная ответственность за поддержку и защиту Украины должна лежать на Европе и других членах Альянса.

Колби отметил, что инициатива PURL является очень важной, и США планируют и в дальнейшем ее поддерживать.

«Мы видим, что за последние несколько месяцев ситуация в Украине улучшилась. Это крайне важно», — добавил чиновник.

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