закрыть
18 июня 2026, четверг, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пентагон: США готовы поставлять оружие для Украины

1
  • 18.06.2026, 22:02
Пентагон: США готовы поставлять оружие для Украины

Но за деньги Европы.

Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, если его будут закупать союзники в Европе.

Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби.

По словам Колби, европейские члены НАТО уже взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины и оказании финансовой помощи. Он отметил, что американский военно-промышленный комплекс готов обеспечивать производство необходимого вооружения, в частности ракет-перехватчиков.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что основная ответственность за поддержку и защиту Украины должна лежать на Европе и других членах Альянса.

Колби отметил, что инициатива PURL является очень важной, и США планируют и в дальнейшем ее поддерживать.

«Мы видим, что за последние несколько месяцев ситуация в Украине улучшилась. Это крайне важно», — добавил чиновник.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич