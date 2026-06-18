Атака на Москву: «Аэрофлот» отменил уже третий рейс в Минск

Атака на Москву: «Аэрофлот» отменил уже третий рейс в Минск1
- 18.06.2026, 21:53
«Белавиа» также меняет расписание.
Массированная атака беспилотников на Московский регион утром 18 июня привела к серьезным сбоям в авиасообщении между столицами России и Беларуси.
Как сообщает БелТА со ссылкой на онлайн-табло перевозчика, российская компания «Аэрофлот» отменила уже третий за день парный рейс Москва — Минск — Москва.
На этот раз под отмену попал вечерний рейс SU1832 из Шереметьево (вылет в 18:40) и, соответственно, обратный из белорусской столицы (в 21:10). Ранее были отменены еще два дневных самолета «Аэрофлота».
Кроме того, рейс SU1836 задержан более чем на 5 часов и вылетит из Москвы только в 20:00. Обратный рейс SU1837 вылетит из Минска в 22:20 вместо 17:20.
Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и переоформлять билеты дистанционно.
На изменения в московских аэропортах вынужденно отреагировала и белорусская «Белавиа». Перевозчик уже скорректировал время вылета отдельных сегодняшних рейсов. Несмотря на то, что на данный момент ограничения на полеты в Москве сняты, в «Белавиа» предупредили, что колебания в расписании могут сохраниться и в пятницу, 19 июня.
Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов на сайте белорусской компании перед отправкой в аэропорт.