закрыть
18 июня 2026, четверг, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Атака на Москву: «Аэрофлот» отменил уже третий рейс в Минск

1
  • 18.06.2026, 21:53
Атака на Москву: «Аэрофлот» отменил уже третий рейс в Минск
Фото: TASS

«Белавиа» также меняет расписание.

Массированная атака беспилотников на Московский регион утром 18 июня привела к серьезным сбоям в авиасообщении между столицами России и Беларуси.

Как сообщает БелТА со ссылкой на онлайн-табло перевозчика, российская компания «Аэрофлот» отменила уже третий за день парный рейс Москва — Минск — Москва.

На этот раз под отмену попал вечерний рейс SU1832 из Шереметьево (вылет в 18:40) и, соответственно, обратный из белорусской столицы (в 21:10). Ранее были отменены еще два дневных самолета «Аэрофлота».

Кроме того, рейс SU1836 задержан более чем на 5 часов и вылетит из Москвы только в 20:00. Обратный рейс SU1837 вылетит из Минска в 22:20 вместо 17:20.

Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и переоформлять билеты дистанционно.

На изменения в московских аэропортах вынужденно отреагировала и белорусская «Белавиа». Перевозчик уже скорректировал время вылета отдельных сегодняшних рейсов. Несмотря на то, что на данный момент ограничения на полеты в Москве сняты, в «Белавиа» предупредили, что колебания в расписании могут сохраниться и в пятницу, 19 июня.

Пассажирам рекомендуют проверять статус своих вылетов на сайте белорусской компании перед отправкой в аэропорт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич