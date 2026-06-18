Министр обороны Украины: Май стал рекордным по деоккупации территорий
- 18.06.2026, 22:32
Впереди – «окно возможностей».
Май стал рекордным месяцем по площади деоккупированных украинских территорий, благодаря чему Силы обороны получили преимущество над противником.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания в формате «Рамштайн».
По словам министра, Украина в настоящее время имеет преимущество над российскими оккупантами.
Кроме того, Силам обороны удалось существенно увеличить цену в человеческих потерях, которую враг вынужден платить за каждый квадратный километр украинской земли.
Федоров подчеркнул, что очередная встреча партнеров в формате «Рамштайн» прошла под знаком «окна возможностей», которое отчетливо просматривается в ближайшие месяцы.
«Мы настойчиво работаем над созданием новых возможностей, чтобы заставить врага пойти на справедливый мир», - подчеркнул глава ведомства.
Он также поблагодарил всех международных партнеров и участников встречи за постоянную поддержку Украины.
Министр заверил, что страна продолжает выполнять свою «домашнюю работу» и ежедневно предпринимает активные шаги.