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Министр обороны Украины: Май стал рекордным по деоккупации территорий

  • 18.06.2026, 22:32
Министр обороны Украины: Май стал рекордным по деоккупации территорий

Впереди – «окно возможностей».

Май стал рекордным месяцем по площади деоккупированных украинских территорий, благодаря чему Силы обороны получили преимущество над противником.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания в формате «Рамштайн».

По словам министра, Украина в настоящее время имеет преимущество над российскими оккупантами.

Кроме того, Силам обороны удалось существенно увеличить цену в человеческих потерях, которую враг вынужден платить за каждый квадратный километр украинской земли.

Федоров подчеркнул, что очередная встреча партнеров в формате «Рамштайн» прошла под знаком «окна возможностей», которое отчетливо просматривается в ближайшие месяцы.

«Мы настойчиво работаем над созданием новых возможностей, чтобы заставить врага пойти на справедливый мир», - подчеркнул глава ведомства.

Он также поблагодарил всех международных партнеров и участников встречи за постоянную поддержку Украины.

Министр заверил, что страна продолжает выполнять свою «домашнюю работу» и ежедневно предпринимает активные шаги.

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