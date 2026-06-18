Начался 60-дневный этап переговоров между Ираном и США 18.06.2026, 23:23

В течение этого времени стороны должны согласовать окончательный вариант мирного соглашения.

Начался 60-дневный период переговоров между Тегераном и Вашингтоном, в течение которого стороны должны согласовать окончательный вариант мирного соглашения.

Об официальном начале 60‑дневного меморандума о прекращении огня сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге. Трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Я бы сказал, что 60-дневный период официально начался сегодня. Соглашение было подписано поздно. Технически оно было подписано сегодня по иранскому времени. Итак, да, сделка была заключена вчера, но сегодня мы собираемся начать отсчет 60 дней», — сказал он.

18 июня американский лидер Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обозначены предварительные договоренности по завершению конфликта.

В документе 14 пунктов, среди которых — немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, отмена военно-морской блокады и санкций против Ирана, разблокировка Ормузского пролива и отказ от разработки ядерного оружия со стороны Тегерана.

Трамп заявил, что если в течение 60 дней государства не смогут достичь результатов, то Штаты «возобновят бомбардировки» Ирана.

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