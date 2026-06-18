Банки Беларуси вводят изменения по кредитам на автомобили 18.06.2026, 22:07

Что изменилось.

У некоторые банков появились новшества по кредитам на автомобили. «Зеркало» рассказывает, что изменилось для их клиентов.

«Банк ВТБ» обновил кредиты на покупку новых автомобилей Geely и Belgee у официальных дилеров «Белджи». «Максимальный срок кредитования увеличен до 10 лет. Клиентам доступны льготные ставки от 7,99% годовых в первые 9 месяцев кредитования и от 9,99% годовых в первые 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет до 70 тысяч рублей. При этом оформить кредит можно без первоначального взноса, залога, поручителей и оформления КАСКО», — сообщает банк.

Также «Банк ВТБ» предложил клиентам специальные условия на покупку новых авто брендов Dongfeng и BMG. Процентная ставка — от 1,99% годовых. Новые условия распространяются на автомобили Dongfeng Shine, Shine GS, Mage, Huge, Bigvan и Forthing T5 EVO, а также на модель BMG M5. Максимальный срок кредитования составляет до 10 лет. Максимальная сумма займа — 70 тысяч рублей.

Напомним, в мае бренд Dongfeng продемонстрировал наиболее заметную динамику роста продаж в сегменте электромобилей.

«Цептер Банк» объявил, что улучшил условия по кредитам на покупку автомобилей Haval. Для клиентов доступны три варианты по этим займам. Первый — с фиксированной ставкой в 15,99% годовых. Второй — под 0,99% годовых в течение первых 6 месяцев, а потом — под 17,5%. Третий вариант — под 9,99% годовых в течение первых 9 месяцев, затем — под 16,99%.

Взять в кредит авто Haval предлагают также некоторые другие банки.

В июне стало известно, что в Минске открылся новый салон Haval в Минске по адресу: проспект Дзержинского, 132/1. Это третий автоцентр бренда в столице. Ранее в Белорусской автомобильной ассоциации отмечали, что в мае в сегменте машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) возобновились поставки Haval. По итогам мая бренд вошел в пятерку наиболее продаваемых марок с ДВС. Напомним, этот китайский бренд в 2023 году был на третьем месте по числу проданных авто в Беларуси.

Ранее «Цептер Банк» также запустил специальное предложение по кредитам на покупку автомобилей Geely и BelGee.

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