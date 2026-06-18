«Беларуськалию» не удалось снять санкции через европейский суд 18.06.2026, 22:46

Суд Евросоюза в Люксембурге полностью отклонил апелляции компании.

Суд Евросоюза в Люксембурге полностью отклонил апелляции компании «Беларуськалий», ее экс-гендиректора Ивана Головатого и «Белорусской калийной компании» (БКК). Ранее введенные против них ограничительные меры остаются в силе, говорится в решении суда от 18 июня.

Головатый, «Беларуськалий» и БКК пытались оспорить введенные ЕС ограничения, утверждая, что понятие «режим Лукашенко» юридически не определено и расплывчато. Однако суд постановил, что оно достаточно ясно в контексте политики ЕС.

То есть уплата значительных налогов, дивидендов, получение госсубсидий в текущих условиях приравнивается к поддержке «режима Лукашенко».

Суд подтвердил, что «Беларуськалий» и БКК являются «кошельками» режима — они обеспечивают значительные поступления валюты в бюджет. А эти доходы используются Лукашенко для поддержания своей власти.

В отношении «Беларуськалия» и Головатого суд подтвердил обоснованность обвинений в репрессиях против гражданского общества. Это связано с запугиванием и увольнениями сотрудников предприятия, которые участвовали в забастовках и мирных протестах после выборов 2020 года.

Суд признал включение «Беларуськалия», БКК и Ивана Головатого в санкционные списки законным и обоснованным. Все их аргументы о «юридической неопределенности» и «чрезмерности» мер были отклонены. Также заявителей обязали оплатить судебные расходы. Ограничения на въезд и замораживание средств остаются в силе.

Отметим, что Лукашенко снял Головатого с позиции гендиректора «Беларуськалия» в ноябре 2024-го, предлагал отправить его куда-нибудь послом. В прошлом году он был замечен в должности замдиректора Нежинского горно-обогатительного комбината.

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