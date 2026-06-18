«Рамштайн»: Украина возвращается с одним из крупнейших пакетов помощи 18.06.2026, 22:54

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Что получит Киев?

На заседании в формате «Рамштайн» было объявлено о новых пакетах военной помощи Украине на общую сумму около 4 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время брифинга.

Он отметил, что многие партнеры готовы увеличивать объемы помощи, поскольку увидели «окно возможностей «после того, как Украина смогла «достичь результат по многим доменам войны».

«Сегодня был анонсирован наверное один из самых больших пакетов помощи для PURL. Это 1 миллиард долларов. Также сегодня был объявлен пакет помощи на артиллерию дальнего радиуса действия, то есть на дальнюю артиллерию 30+ километров.”, - отметил министр.

По словам Федорова, только Нидерланды объявили о помощи, которая включает около 700 крылатых ракет.

В то же время окончательная сумма пакетов еще подсчитывается, поэтому итоговый объем поддержки может превысить 4 миллиарда долларов.

«Это может быть больше. Потому что некоторые страны открыли программы, которые до этого объявляли. Мы не считаем все эти объявления до этого», - сказал он.

Министр обороны сообщил, что у Украины есть три ключевых приоритета.

«Это - антибаллистическая программа, программа противовоздушной обороны. Это - артиллерия дальнего действия. И это наши дроны. Дроны украинского производства, которые сегодня помогают нам останавливать врага, проводить операции Middle strike, бить по территории врага», - рассказал Федоров.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину.

«В центре нашего внимания остается противовоздушная оборона. Мы передали Украине еще одну систему IRIS-T. Недавно мы также ускорили поставки управляемых ракет IRIS-T SLS и SLM. Кроме того, мы передадим трехзначное количество ракет класса «воздух-воздух» из наших собственных запасов», - подчеркнул он.

Писториус добавил, что Берлин выделит 200 млн долларов на закупку дополнительных ракет PAC-3 в рамках программы Jumpstart.

"Это означает, что мы будем софинансировать первый транш поставок. Мы хотим стать лидерами в этом процессе и стимулировать других партнеров", - подчеркнул он.

Министр обороны Германии отметил, что его страна выделяет ещё 200 млн долларов на программу PURL.

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