Михаил Подоляк: Москва будет продолжать гореть 18.06.2026, 23:36

Это единственный путь к завершению войны

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ждет Москву в обозримом будущем.

Михаил Подоляк заверил, что Москва будет продолжать гореть, поскольку это единственный путь к завершению войны. Политик заострил внимание на том, что Москву сжигали уже не раз, потому что именно так человечество спасалось от агрессии со стороны этого государства.

Об этом советник ОП Украины рассказал в своем интервью для «24 канала» на YouTube.

Политтехнолог ответил на вопрос о том, что ждет Москву в ближайшее время: «Москва всегда горит. В истории этих примеров очень много. Это происходит потому, что они набирают на себя много зла, пытаются это зло куда-то «продать» и после этого получают кармическое повторение и Москва начинает гореть. Это базовое правило для того, чтобы цивилизация человеческая выживала. Если Москва не будет гореть, то у нас у всех будут большие проблемы и мы будем платить очень высокую цену. Как только Москва догорит, после этого у нас будет какое-то время для того, чтобы построить на немного ином уровне взаимоотношения с цивилизацией, улучшить технологические возможности и так далее».

«Все, что сегодня происходит в Москве — это единственный инструмент принуждения России к завершению войны. Все. Ничего другое работать не будет. Если будет гореть Капотня, Ярославль, Саратов, если все будет гореть, тогда у России не будет возможности продавать нефть на внутреннем рынке (даже не на внешнем, потому что внешний рынок - это экспорт, который дает возможность финансировать войну). Понятно, что нужно делать: это санкции, уничтожение терминалов, закрыть Балтику, Черное море. Нужно закрыть для России все, что можно. Единственное, что останется — это бесплатный трубопровод в Китай «Сила Сибири», - предложил Подоляк.

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